Четыре человека доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей

ДТП произошло незадолго до 17:00 на перекрестке шоссе Таллинн-Пярну-Икла и дороги Тыйтоя-Хяэдемеэсте, где Toyota Corolla, за рулем которой находился 72-летний мужчина, столкнулась с Chrysler Voyager, которым управляла 59-летняя женщина.

В результате столкновения автомобиль Chrysler выехал на встречную полосу на газон. Водитель и пассажир Toyota, 72-летняя женщина, и водитель и пассажир Chrysler, 67-летняя женщина, были доставлены в больницу.