Тоннель под площадью Вабадузе в Таллинне закроется на ремонт на три недели

По распоряжению Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства на площади Вабадузе в центре города будут отремонтированы облицовка и лестница, ведущая к подземному переходу. На время работ - на три недели - пешеходный тоннель будет закрыт.
Пресс-служба мэрии отметила, что в ходе строительных работ существующее напольное перекрытие тоннеля будет демонтировано, построено новое железобетонное напольное перекрытие тоннеля толщиной 150-160 миллиметров, поверх бетона будут установлены гранитные плиты.
Нижняя часть стен туннеля будет очищена и перекрашена. Предстоит реконструировать водосборник перед лестницей площади Вабадузе, частично будут подняты просевшие гранитные плиты, а зазоры между гранитными плитами на площади Вабадузе зашпаклюют.
На время ремонтных работ тоннель под площадью будет закрыт для пешеходного движения - до 25 июля.
Строительные работы выполняет фирма Enska Ehitus OÜ, договорный срок реализации проекта - октябрь 2023 года.