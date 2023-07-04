Департамент хочет начать проверять новостные передачи на беспристрастность и правдивость

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора хочет на уровне закона возложить на поставщиков медиауслуг обязательство публиковать в новостных передачах правдивые и непредвзятые мнения, сообщила глава службы инфообщества департамента Хелен Рохтла.
В интервью ERR Рохтла пояснила, что выдача лицензии местным провайдерам медиауслуг подлежит проверке, но в случае зарубежных каналов, которые хотят быть доступны для эстонской аудитории, никакие проверки со стороны государства не производятся.
При оценивании канала департамент хотел бы консультироваться с Полицией безопасности. Рохтла заверила, что решения не будут приниматься с целью заставить СМИ замолчать.
Отвечая на вопрос, каким образом департамент намерен проверять медиа на достоверность и беспристрастность, Рохтла сообщила, что сейчас обсуждается вариант со сбором отзывов от участников рынка и разных учреждений.