Департамент хочет начать проверять новостные передачи на беспристрастность и правдивость

В интервью ERR Рохтла пояснила, что выдача лицензии местным провайдерам медиауслуг подлежит проверке, но в случае зарубежных каналов, которые хотят быть доступны для эстонской аудитории, никакие проверки со стороны государства не производятся.

При оценивании канала департамент хотел бы консультироваться с Полицией безопасности. Рохтла заверила, что решения не будут приниматься с целью заставить СМИ замолчать.