Prisma отзывает популярные продукты собственной торговой марки: причина – возможный риск для здоровья

Макаронные изделия, заказанные у компании Lantmännen Cerealia Oy, отзываются в связи с поломкой линии, которая привела к обнаружению металлических деталей в некоторых упаковках продукции. Отзыв касается различных макаронных изделий Myllyn Paras: макароны 400 г, темные макароны 400 г и 1 кг, короткие спагетти Rocket, макароны-рожки 1 кг, макароны фузилли 500 г. Кроме того, макароны Kotimaista 350г и итальянское рагу Xtra 150г.

EAN-коды продуктов: 6417700050725; 6417700050749; 6417700050787; 6417700050602; 6417700051722; 6417700052194, 6414893505643 и 6415715120082. Проблемными являются продукты со сроком годности между 15.05.2025 - 11.06.2025, за исключением Xtra Italian Casserole со сроком годности 01.06.2025 - 02.06.2025.

Согласно пресс-релизу производителя, были получены тысячи жалоб и вопросов, и компания планирует ответить на все из них индивидуально, но предупреждает, что на их обработку могут уйти месяцы. Эмели Бонтесс де Филиппис, менеджер по коммуникациям компании Lantmännen Cerealia, заявила в пресс-релизе, что они никогда раньше не сталкивались со случаями такого масштаба.