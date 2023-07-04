Под Тарту нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Саперы объяснили, что в бомбе нет взрывателей и она безопасна для транспортировки. Извлечение взрывного устройства было обеспечено спасателями и сотрудниками полиции. Под полицейским сопровождением бомбу перевезли Ида-Вирумаа, где ее уничтожат на полигоне Сил обороны.

По словам руководителя Южно-Эстонской саперной группы Индрека Тынсона, такие находки на территории старого военного аэродрома - обычное дело, поэтому для обеспечения безопасности ведется сотрудничество с работающими неподалеку строителями. «Мы неоднократно делились со строителями информацией о том, как распознавать опасные предметы и как вести себя при их обнаружении, - сказал Тынсон. - Благодаря этому все опасные ситуации были решены оперативно, без человеческих жертв и повреждений окружающей среды».

Саперы подчеркивают, что все взрывчатые вещества предназначены для ведения боевых действий, убийства и причинения серьезных увечий. Чем хуже выглядит такой предмет и чем больше на нем ржавчины, тем большую опасность он представляет для человека. Безопасное с виду взрывное устройство может взорваться при перемещении, что приведет к трагическим последствиям.