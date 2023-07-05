Ядерных угроз уже две, тайные контакты с ЦРУ, игра Орбана на грани фола. Обзор событий недели в Украине

Там ему, якобы, сказали, что Украина будет готова к переговорам с Кремлем после того, как «разместит артиллерию ближе к Крыму, а также потеснит оккупантов на востоке». Иными словами, переговоры можно буде начать до освобождения всей оккупированной территории. При этом, издание сообщает, что Бернс встречался с президентом Украины и представителями украинской разведки.

Это, мягко говоря, неожиданный пассаж, поскольку Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с Москвой возможны только после выхода на границы 1991 года. Ни о каких переговорах до деоккупации всех территорий не может быть и речи.

В связи с этой публикацией, уже 1 июля, на пресс-конференции с премьером Испании, Зеленскому пришлось еще раз подчеркивать, что «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах, согласно международному праву».

В то же время, в интервью CNN, опубликованному 3 июля, Зеленский сказал, что был удивлен, когда увидел в СМИ информацию о его встрече с Бернсом. «Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем, что нужно Украине и как Украина готова действовать». Похоже на то, что президент Украины подтвердил факт встречи.