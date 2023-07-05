По данным Washington Post, директор ЦРУ в июне тайно побывал в Киеве. Ядерная угроза в Украине приближается к границам Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ради своего московского друга дошел до манипуляций с военнопленными. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Ядерных угроз уже две, тайные контакты с ЦРУ, игра Орбана на грани фола. Обзор событий недели в Украине
На фоне сенсационных заявлений о готовящейся россиянами диверсии на Запорожской АЭС и на фоне соответствующих учений реагирования, президент Зеленский 1 июля провел выездное заседание Ставки Верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС.
Темой мероприятия заявлена безопасность именно этого объекта, находящегося в глубоком тылу. Также сообщалось, что на заседании ставки были заслушаны доклады об оперативной ситуации на белорусской границе, недалеко от которой находится АЭС. «Докладывали об усилении Северного направления и охраны АЭС», - говорилось в официальном сообщении.
Более того, уже 3 июля появилось сообщение, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шептала снова, второй раз за три дня, приехали на Ровенскую АЭС. Правда, на этот раз «с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской АЭС».
То есть, получается, что высшее руководство Украины считает актуальными не одну, а уже две ядерные угрозы: к Запорожской АЭС добавилась еще и Ровенская атомная станция.
Тут надо учесть, что если в разгар активной стадии наступления ВСУ Залужный и Шептала бросают военные карты и едут в Ровенскую область через день после того, как уже там побывали, то это о чем-то говорит. Залужный просто так свое время не тратит.
На ум сразу приходит заявленная передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Пока ни одного подразделения ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси не замечено. Можно предположить, что украинское военное руководство действует на упреждение угрозы от зэков Пригожина, но вторая поездка Залужного и Шепталы на АЭС за три дня?
Некоторые «эксперты» высказали предположение, что корреляция между ЗАЭС и РАЭС в том, что после возможной диверсии в Запорожской области, резко возрастет нагрузка на Ровенскую станцию. Но этот аргумент разбивается о тот факт, что ЗАЭС уже давно не п оставляет Украине энергию.
Все шесть ее энергоблоков сейчас стоят, пять из них находятся в «холодной остановке» и лишь один – в «горячем» состоянии. Именно он и несет наибольшую угрозу. Но при чем здесь Ровенская АЭС?
Учитывая особо пристрастное отношение россиян к украинской энергетике, выражавшееся в попытках уничтожения ее инфраструктуру всю осень и зиму, можно предположить, что они хотят нанести удар и по главной сейчас генерации страны – атомной. Но уже не ракетами, а диверсионными группами, с целью захвата.
Это действительно приведет к катастрофическому снижению генерации электроэнегии. Однако, снова не стыкуется: борьба с диверсантами и охрана спецобъектов - прерогатива СБУ и разведки, при чем здесь Залужный с Генштабом?
В общем, сделать выводы по перечисленным фактам пока крайне сложно. Однако сама ситуация достойна того, чтоб о ней знали, тем более, что Ровенская АЭС гораздо ближе к европейским границам, чем Запорожская.
Секретные переговоры о переговорах
Еще одной темой, по которой сложно сделать однозначные выводы, хотя она активно обсуждалась в Украине на минувшей неделе - это предполагаемый визит директора ЦРУ. По данным издания The Washington Post директор ЦРУ Уильям Бернс в июне тайно побывал в Киеве.
Там ему, якобы, сказали, что Украина будет готова к переговорам с Кремлем после того, как «разместит артиллерию ближе к Крыму, а также потеснит оккупантов на востоке». Иными словами, переговоры можно буде начать до освобождения всей оккупированной территории. При этом, издание сообщает, что Бернс встречался с президентом Украины и представителями украинской разведки.
Это, мягко говоря, неожиданный пассаж, поскольку Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с Москвой возможны только после выхода на границы 1991 года. Ни о каких переговорах до деоккупации всех территорий не может быть и речи.
В связи с этой публикацией, уже 1 июля, на пресс-конференции с премьером Испании, Зеленскому пришлось еще раз подчеркивать, что «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах, согласно международному праву».
В то же время, в интервью CNN, опубликованному 3 июля, Зеленский сказал, что был удивлен, когда увидел в СМИ информацию о его встрече с Бернсом. «Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем, что нужно Украине и как Украина готова действовать». Похоже на то, что президент Украины подтвердил факт встречи.
Таким образом, вопрос о том, говорилось ли на встрече с Бернсом о возможности начала переговорного процесса с Россией до освобождения всей территории Украины, завис в воздухе. Можно предположить, что об этом говорили, но лишь для того, чтоб американцы услышали то, что хотят слышать.
Это может стимулировать получение от США очередной партии оружия. Не зря в публикации WP есть фраза, якобы одного из топ-чиновников Украины, что Россия пойдет на переговоры только тогда, «когда почувствует угрозу для себя». А угрозу она почувствует после передачи Вашингтоном ракетной системы большой дальности ATACMS, которую Киев сейчас так активно лоббирует в США.
Непонятно также, для чего ЦРУ слило в СМИ такую чувствительную для Зеленского информацию. Вариантов может быть несколько. Например, это пресечение возможности таких переговоров уже в зародыше. Наоборот, прощупывание общественного мнения Украины на предмет возможных переговоров с РФ. Так или иначе, американцы не случайно засветили эту информацию.
Единственное, что уже сейчас можно сказать однозначно, что такие утечки плохо отражаются на доверии украинцев к своему президенту. Его рейтинг по-прежнему очень высок, но результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 30 июня, показывают, что доверяют Зеленскому лишь 80% опрошенных. В то время как уровень доверия ВСУ составил 95%.
При этом, динамика общественного мнения явно не в пользу переговоров с РФ. Через пять месяцев войны, в мае 2022 года возможность переговоров с агрессором допускали 59% опрошенных. В мае 2023 года таких осталось лишь 33%. Поэтому, такие утечки, как в случае с Бернсом, когда публично Зеленский говорит одно, а «за кулисами», якобы, другое – такое точно бесследно не пройдет.
Венгрия играет в поддавки со всеми
Со второй половины июня в Украине на слуху судьба одиннадцати военнопленных, которых Россия, почему-то, передала Венгрии, а не Украине. Военнопленные - служащие в ВСУ. Правда, они все - этнические венгры из украинского Закарпатья, которое правительство Орбана, видимо, считает своим.
Даже если Будапешт хотел выступить в роли посредника в освобождении украинцев из российского плена, он должен был проинформировать Киев. Именно так, например, делала Турция. Венгры же наоборот, не только не проинформировали, но и скрывают информацию об удерживаемых ими гражданах Украины, не подтверждают даже список освобожденных из плена.
Статус военнопленных закреплен в Женевской конвенции, поэтому то, что Москва и Будапешт проводят какие-то манипуляции с украинскими гражданами за спиной Украины, является нарушением международного права. Об этом 3 июля заявил в интервью уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Лубенца, после информации о передаче Россией украинских военнопленных Венгрии, должна была быть пресс-конференция с обвинением украинской власти в том, что не вернувшиеся военнопленные - это вина Украины, а не России, но эту пресс-конференцию сорвало заявление о нарушении венгерской властью международного права.
В свою очередь, спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов 20 июня заявлял, что «украинская сторона знала о российской спецоперации по передаче украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений. Киев подавал запросы о подтверждении или опровержении этих данных, но Будапешт отрицал факт операции».
Скандал вышел на уровень МИДа Украины. Там заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе. В правительстве Венгрии заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Будапешту украинских военнопленных, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.
В общем, напряжение между странами нарастает. Практически все сообщения украинских СМИ на венгерскую тематику объективно говорят о враждебности Будапешта Украине и явном подыгрывании режиму Путина.
Тем рискованнее шаг, который сделал на минувшей неделе президент Зеленский. Он подписал закон, который продлевает срок перехода на украинский язык обучения «школ, в которых преподавание ведется одним из языков стран ЕС» до 1 сентября 2024 года. Хотя, согласно закону «Об образовании» такой переход должен был состояться уже в сентябре 2023 года.
Всем понятно, что речь именно о закарпатских школах, где многие дети учатся на венгерском и вообще не знают украинского языка. Отмена перехода на украинский язык обучения давно является предметом спекуляций со стороны правительства Орбана. Понятно также, почему Верховная Рада и Зеленский пошли на такую отсрочку сейчас: как член ЕС, Венгрия способна заблокировать многие совместные решения стран ЕС.
Ложечки, как говорится, нашлись, а осадочек остался. Русскоязычные граждане Украины не оспаривают вытеснение русского языка «из всех сфер публичной жизни» (формулировка из Закона «Про мову…»), понимая как это сейчас может использовать Россия. И когда Киев идет на уступки в этом вопросе союзнику Москвы – Будапешту, - такая избирательность выглядит как слабость и отсутствие принципиальности в важных вопросах.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.