Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в июне за год выросла на 7,3%

По данным Земельного департамента, медианная цена квадратного метра выросла в июне за год на 6,3 процента, до 3098,25 евро, а за месяц поднялась на 3,5 процента.

Всего в Таллинне в прошлом месяце было совершено 807 сделок с квартирами на общую сумму свыше 148 млн евро. Месяцем раньше общая сумма 947 сделок составила почти 175,1 млн евро. В июне 2022 года с квартирами было совершено 949 сделок на общую сумму 160,6 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры выросла в июне за год на 6,8 процента, до 1397,92 евро, а за месяц снизилась на 0,7 процента.

Медианная цена квадратного метра жилья за пределами Таллинна в июне составила 1066,83 евро, что на 5,9% меньше, чем в июне прошлого года и на 2,6% меньше, чем в мае этого года.