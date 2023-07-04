Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в июне за год выросла на 7,3%

Средняя стоимость квадратного метра в таллиннской квартире в июне выросла за год на 7,3 процента, до 3191,82 евро. По сравнению с маем стоимость «квадрата» жилья снизилась на 0,4%.
По данным Земельного департамента, медианная цена квадратного метра выросла в июне за год на 6,3 процента, до 3098,25 евро, а за месяц поднялась на 3,5 процента.
Всего в Таллинне в прошлом месяце было совершено 807 сделок с квартирами на общую сумму свыше 148 млн евро. Месяцем раньше общая сумма 947 сделок составила почти 175,1 млн евро. В июне 2022 года с квартирами было совершено 949 сделок на общую сумму 160,6 млн евро.
За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры выросла в июне за год на 6,8 процента, до 1397,92 евро, а за месяц снизилась на 0,7 процента.
Медианная цена квадратного метра жилья за пределами Таллинна в июне составила 1066,83 евро, что на 5,9% меньше, чем в июне прошлого года и на 2,6% меньше, чем в мае этого года.
Всего в июне за пределами столицы было совершено 1136 сделок с квартирами на общую сумму почти 97,1 млн евро, а в мае 1252 сделки на общую сумму 100,5 млн евро. В июне 2022 года за пределами столицы было совершено 1426 сделок на общую сумму 109,3 млн евро.