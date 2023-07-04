Эксперт: сокращения на предприятиях только начинаются

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, ситуация в обрабатывающей промышленности слабая, но стабильная. Такой вывод можно сделать из данных по статистике за май.
По данным Департамента статистики Эстонии, промышленные предприятия в мае 2023 года в постоянных ценах произвели на 12,7% меньше продукции, чем в том же месяце 2022 года, при этом объем продукции сократился в двух из трех секторов: в энергетике на 31,5% и в обрабатывающей промышленности на 13,1%, а добыча полезных ископаемых увеличилась на 36,3 процента. Однако согласно сезонно скорректированным данным, объемы производства в мае 2023 года выросли в общей сложности на 2,2 процента в промышленности и на 0,2 процента в обрабатывающей промышленности по сравнению с апрелем.
«По сравнению с прошлым годом значительно пострадали компании, связанные с деревообработкой и металлообработкой, бизнес-модель которых основывалась на относительно дешевом российском сырье или шведском экспорте. Из России уже нельзя получить дерево и металл в прежнем объеме, а падающий рынок недвижимости в Швеции потянул за собой и строительный сектор, и всю экономику», – сообщил Уускюла.
В то же время, если оставить в стороне отрасли, которые пострадали очень явно и сильно, то остальная обрабатывающая промышленность, по мнению Уускюла, чувствует себя не так уж плохо. «Пищевая промышленность, которая серьезно пострадала от роста мировых цен на продукты питания и энергоносители, смогла сохранить уровень производства. Добыча торфа увеличилась, но она довольно скачкообразна, и по отдельным месяцам нельзя сделать исчерпывающих выводов. Тем не менее, новость скорее позитивная», – считает экономист.
Он также отметил, что, несмотря на снижение производства уже во второй половине прошлого года, многие компании сохранили своих сотрудников, и занятость не уменьшилась.
«Только сейчас обращают на себя внимание предприятия, которые осознают, что спрос на их продукцию в ближайшее время расти не будет, и они сокращают сотрудников. С очень высокого уровня занятости в конце прошлого года, который достигал 200 000 человек, занятость упала на пять процентов до 190 000, что сравнимо с допандемийным периодом. Тем не менее, производительность труда в среднем ниже, а потому и эффективность низкая. К счастью, те, кто потерял работу, могут трудоустроиться в сфере услуг, но такие большие перемены требуют времени и для многих являются трудными», – сказал Уускюла.
«Поскольку две трети продукции эстонской обрабатывающей промышленности экспортируется, спрос со стороны внешнего мира очень важен. Однако за последние несколько месяцев уверенность менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности снизилась, что указывает на то, что перспективы для обрабатывающей промышленности негативны. Это снижает спрос на наши товары. Восстановление шведского сектора недвижимости потребует времени, экономика Германии зависит от китайских разработок, но они только разочаровывают», – перечислил экономист.
Уускюла добавил, что чувство уверенности менеджеров по закупкам в других секторах также начало ухудшаться, что свидетельствует о более слабом состоянии экономики. «В то же время, фондовые рынки не очень серьезно восприняли плохие новости и, кажется, настроены оптимистично. Однако данных по развитию отдельных месяцев недостаточно для оценки постоянных тенденций», – заявил он.