Эксперт: сокращения на предприятиях только начинаются

По данным Департамента статистики Эстонии, промышленные предприятия в мае 2023 года в постоянных ценах произвели на 12,7% меньше продукции, чем в том же месяце 2022 года, при этом объем продукции сократился в двух из трех секторов: в энергетике на 31,5% и в обрабатывающей промышленности на 13,1%, а добыча полезных ископаемых увеличилась на 36,3 процента. Однако согласно сезонно скорректированным данным, объемы производства в мае 2023 года выросли в общей сложности на 2,2 процента в промышленности и на 0,2 процента в обрабатывающей промышленности по сравнению с апрелем.

«По сравнению с прошлым годом значительно пострадали компании, связанные с деревообработкой и металлообработкой, бизнес-модель которых основывалась на относительно дешевом российском сырье или шведском экспорте. Из России уже нельзя получить дерево и металл в прежнем объеме, а падающий рынок недвижимости в Швеции потянул за собой и строительный сектор, и всю экономику», – сообщил Уускюла.

В то же время, если оставить в стороне отрасли, которые пострадали очень явно и сильно, то остальная обрабатывающая промышленность, по мнению Уускюла, чувствует себя не так уж плохо. «Пищевая промышленность, которая серьезно пострадала от роста мировых цен на продукты питания и энергоносители, смогла сохранить уровень производства. Добыча торфа увеличилась, но она довольно скачкообразна, и по отдельным месяцам нельзя сделать исчерпывающих выводов. Тем не менее, новость скорее позитивная», – считает экономист.