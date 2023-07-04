Сто рублей в сутки: в Санкт-Петербурге с туристов начнут взимать курортный сбор

Беглов назвал это «экспериментом по развитию курортной инфраструктуры» Санкт-Петербурга. По его словам, вырученные средства планируется потратить на финансирование работ по строительству и благоустройству объектов курортной инфраструктуры.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, но до 1 апреля 2024-го сбор будет составлять 0 рублей, а после этой даты - 100 рублей в сутки.

Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны (PPA), если в январе-марте 2019 года граждан Эстонии, пересекших северо-восточную границу, насчитывалось около 107 тысяч, то в 2022 году эта цифра уменьшилась в четыре раза: до 24 790 человек. Если же сравнивать статистику за прошлый год и нынешний, то в 2023 году число посетивших Россию увеличилось до 43 755 человек.

По словам главы Юго-восточного пограничного пункта Петера Марана, основными причинами такого заметного снижения числа желающих посетить Россию в последние годы послужили ограничения из-за COVID-19 и война.

«На данный момент из Эстонии в Россию ездит в два-три раза меньше граждан Эстонии, чем до начала COVID-19 и войны в Украине», - сообщил Маран.

В комментарии об интенсивности пересечений эстонско-российской границы офицер пресс-службы PPA Каарель Каллас отметил, что с начала войны в Украине с 24 февраля 2022 года по настоящий момент граждане Эстонии выезжали в Россию в общей сложности 215 293 раза, а приезжали из России в Эстонию чаще - 218 297 раз.