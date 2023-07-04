Контавейт: мне очень сложно оставаться хладнокровной

Например, камеры следят за Контавейт для сериала Netflix - Break Point. Кроме того, эстонка также дала интервью нескольким изданиям.

«Я давно подумывала об уходе, потому что в прошлом году меня начала беспокоить спина. Поскольку я много говорила об этом, то сумела примириться с этим. В данный момент я могу быть спокойной, но в какие-то моменты у меня лились слезы, когда я говорила об этом», — рассказала Контавейт в одном из интервью.

27-летняя эстонка убеждена, что ей будет трудно сдерживать эмоции после последнего матча.

«Когда матч завершится, будет очень сложно оставаться хладнокровной», — добавила Контавейт.

Она также рассказала журналисту немного о характере своей травмы. «Когда стою, у меня начинает болеть спина. Если слишком долго сижу, у меня болит спина. Я чувствую спину, даже когда занимаюсь обычными делами», — сказала теннисистка.

Чем эстонка намерена заниматься после спортивной карьеры?