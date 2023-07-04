Контавейт: мне очень сложно оставаться хладнокровной

Анетт Контавейт сегодня начинает последний профессиональный турнир в своей карьере на Уимблдоне и поэтому вызывает повышенное внимание.
Например, камеры следят за Контавейт для сериала Netflix - Break Point. Кроме того, эстонка также дала интервью нескольким изданиям.
«Я давно подумывала об уходе, потому что в прошлом году меня начала беспокоить спина. Поскольку я много говорила об этом, то сумела примириться с этим. В данный момент я могу быть спокойной, но в какие-то моменты у меня лились слезы, когда я говорила об этом», — рассказала Контавейт в одном из интервью.
27-летняя эстонка убеждена, что ей будет трудно сдерживать эмоции после последнего матча.
«Когда матч завершится, будет очень сложно оставаться хладнокровной», — добавила Контавейт.
Она также рассказала журналисту немного о характере своей травмы. «Когда стою, у меня начинает болеть спина. Если слишком долго сижу, у меня болит спина. Я чувствую спину, даже когда занимаюсь обычными делами», — сказала теннисистка.
Чем эстонка намерена заниматься после спортивной карьеры?
«Я изучаю психологию уже три года, и впереди еще несколько лет. Сейчас я намерена немного более интенсивно сосредоточиться на учебе. Я действительно с нетерпением жду возможности просто оказаться дома, — ответила Контавейт. - Я считаю, что важно научиться расслабляться. Я всегда выкладывалась на сто процентов. Мне очень трудно воспринимать вещи легко. Надеюсь, мне удастся немного этому научиться».