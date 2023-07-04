Винус Уильямс опозорилась на Уимблдоне: ведешь себя как ребенок, иди на пенсию!

Матч теннисисток, заслуживших свободный вход на турнир длился час 31 минуту. На протяжении своей карьеры Уильямс завоевала славу человека, который не умеет достойно проигрывать, и этот стереотип лишний раз подтвердился тем, что американка не пожала судье руку после матча.

«Я вообще не согласна с решением судьи», - сказала Уильямс после матча, объясняя, почему не соблюла давнюю традицию.

Вышло так, что Свитолина заработала решающее очко во втором сете после удачного отвода, потому что изначально линейный судья посчитал, что удар пришелся за пределы штрафной.

После этого инцидента нашлись болельщики, которые посчитали, что Уильямс опозорилась.