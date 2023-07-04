Винус Уильямс опозорилась на Уимблдоне: ведешь себя как ребенок, иди на пенсию!

Винус Уильямс (WTA 558), которая в 24-й раз участвовала в Уимблдонском теннисном турнире, в первом туре проиграла украинке Элине Свитолиной (WTA 76) со счетом 4:6, 3:6.
Матч теннисисток, заслуживших свободный вход на турнир длился час 31 минуту. На протяжении своей карьеры Уильямс завоевала славу человека, который не умеет достойно проигрывать, и этот стереотип лишний раз подтвердился тем, что американка не пожала судье руку после матча.
«Я вообще не согласна с решением судьи», - сказала Уильямс после матча, объясняя, почему не соблюла давнюю традицию.
Вышло так, что Свитолина заработала решающее очко во втором сете после удачного отвода, потому что изначально линейный судья посчитал, что удар пришелся за пределы штрафной.
После этого инцидента нашлись болельщики, которые посчитали, что Уильямс опозорилась.
«Очень стыдно, что Винус Уильямс не пожала руку арбитру в конце матча. Она хочет играть на пятом десятке, но ведет себя как ребенок. Иди на пенсию», — написал фанат в Twitter.