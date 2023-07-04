Вт, 4.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Россияне начали продавать свои дачи в Финляндии после новостей об ужесточении въезда в страну

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Российско-финская граница.
Российско-финская граница. Фото: Sergei Grits

Как минимум 10 новых сообщений о продаже дач в Финляндии появилось на российском сайте объявлений Avito после того, как стало известно об ужесточении ограничений на въезд в страну для российских владельцев недвижимости, сообщает Yle.

С начала лета было опубликовано в общей сложности несколько десятков таких объявлений.

Объявления о продаже финской недвижимости объединяет то, что продавцы готовы принять оплату в рублях. Также часто они предлагают обмен на недвижимость в России.

На прошлой неделе комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета, а также президент Финляндии Саули Ниинистё рассмотрели новые ограничения на въезд для россиян в Финляндию и шенгенскую зону через Финляндию.

Глава консульского отдела Министерства иностранных дел Юсси Таннер уточнил тогда, что у финской стороны пока нет четкой линии в этом вопросе.

«В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», - отметил Таннер.

Согласно действующим правилам, российскому владельцу недвижимости разрешено выезжать в Финляндию для проведения необходимых ремонтных работ.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх