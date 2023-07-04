Россияне начали продавать свои дачи в Финляндии после новостей об ужесточении въезда в страну

С начала лета было опубликовано в общей сложности несколько десятков таких объявлений.

Объявления о продаже финской недвижимости объединяет то, что продавцы готовы принять оплату в рублях. Также часто они предлагают обмен на недвижимость в России.

На прошлой неделе комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета, а также президент Финляндии Саули Ниинистё рассмотрели новые ограничения на въезд для россиян в Финляндию и шенгенскую зону через Финляндию.

Глава консульского отдела Министерства иностранных дел Юсси Таннер уточнил тогда, что у финской стороны пока нет четкой линии в этом вопросе.

«В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», - отметил Таннер.