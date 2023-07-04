Жизнь налаживается? ⟩ В первом полугодии в Эстонии было продано 27 Lamborghini и 12 Ferrari

По данным Департамента шоссейных дорог, в первом полугодии в Эстонии было продано 12 236 новых легковых автомобилей и 1 840 новых коммерческих автомобилей, что на 864 больше, чем за тот же период прошлого года. Доля автомобилей с альтернативными видами топлива увеличивается.
Об этом сообщил в пресс-релизе эксперт по автомобилям Арно Силлат, отметив, что по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных новых автомобилей несколько увеличилось, но, несмотря на это, объем продаж как в Эстонии, так и в других странах Европы невелик.
«Общие производственные мощности сегодня, безусловно, выше, чем отражают цифры продаж, и это отчасти вызвано недоступностью электромобилей из-за нехватки сырья. Если невозможно производить столько электромобилей, сколько хотелось бы, то производить столько машин с двигателем внутреннего сгорания, сколько хотелось бы нельзя, без огромных штрафов, потому что производство автомобилей диктуется квотами на выбросы», - пояснил Силлат и добавил, что на общие продажи определенно влияет неопределенность в мировой экономике.
«Мы, вероятно, еще долго увидим влияние на продажи автомобилей в связи с отсутствием электроаккумуляторов, и Европейская аудиторская палата также указала, что поставленная цель к 2035 году полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания нереалистична. Сложно предсказать, что будет дальше, и, возможно, правильное решение еще не найдено», - считает Силлат.
По данным Департамента шоссейных дорог, всего в первом полугодии этого года зарегистрировано 12 236 легковых автомобилей категории М1, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самыми продаваемыми марками автомобилей были Toyota (1884), Škoda (1839) и Audi (1588). Всего было реализовано 1840 коммерческих автомобилей категории N1, что на 214 меньше, чем годом ранее. Наиболее популярными брендами были Toyota (457), Renault (374) и Ford (183). В категории люксовых автомобилей в первом полугодии было продано 29 Bentley, 27 Lamborghini и 12 Ferrari.
По статистике первого полугодия налицо снижение доли бензиновых и дизельных автомобилей и увеличение доли автомобилей с альтернативными видами топлива. Наибольшую долю занимают гибридные автомобили, которые уже составляют почти 40% продаж автомобилей за первые шесть месяцев. Электромобили составляют примерно 5,3% от общего объема продаж.