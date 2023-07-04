Жизнь налаживается? ⟩ В первом полугодии в Эстонии было продано 27 Lamborghini и 12 Ferrari

Об этом сообщил в пресс-релизе эксперт по автомобилям Арно Силлат, отметив, что по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных новых автомобилей несколько увеличилось, но, несмотря на это, объем продаж как в Эстонии, так и в других странах Европы невелик.

«Общие производственные мощности сегодня, безусловно, выше, чем отражают цифры продаж, и это отчасти вызвано недоступностью электромобилей из-за нехватки сырья. Если невозможно производить столько электромобилей, сколько хотелось бы, то производить столько машин с двигателем внутреннего сгорания, сколько хотелось бы нельзя, без огромных штрафов, потому что производство автомобилей диктуется квотами на выбросы», - пояснил Силлат и добавил, что на общие продажи определенно влияет неопределенность в мировой экономике.

«Мы, вероятно, еще долго увидим влияние на продажи автомобилей в связи с отсутствием электроаккумуляторов, и Европейская аудиторская палата также указала, что поставленная цель к 2035 году полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания нереалистична. Сложно предсказать, что будет дальше, и, возможно, правильное решение еще не найдено», - считает Силлат.

По данным Департамента шоссейных дорог, всего в первом полугодии этого года зарегистрировано 12 236 легковых автомобилей категории М1, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми продаваемыми марками автомобилей были Toyota (1884), Škoda (1839) и Audi (1588). Всего было реализовано 1840 коммерческих автомобилей категории N1, что на 214 меньше, чем годом ранее. Наиболее популярными брендами были Toyota (457), Renault (374) и Ford (183). В категории люксовых автомобилей в первом полугодии было продано 29 Bentley, 27 Lamborghini и 12 Ferrari.