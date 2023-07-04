Неймар оштрафован на гигантскую сумму

Форвард сборной Бразилии и игрок «Пари Сен-Жермен» получил от властей Бразилии гигантский штраф за многочисленные нарушения, допущенные в ходе обустройства пруда и купальной зоны на принадлежащем ему участке.
Сообщается, что совокупный размер штрафа, наложенного властями города Мангаратиба (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия) составляет 16 млн реалов, то есть больше трех миллионов евро.
10 млн реалов было назначено за то, что Неймар не обеспечил надлежащий экологический контроль над работами, еще пять млн реалов он должен заплатить за «перемещение почвы» и миллион реалов назначен за незаконное купание в пруду — ранее власти запретили ему это делать, однако, как заключил прокурор, Неймар все равно пользовался водоемом. Также власти добавили еще 10 000 реалов за уничтожение зеленых насаждений без официального разрешения.
Как известно, земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров футболист приобрел в 2016 году и вел строительство с многочисленными экологическими нарушениями.