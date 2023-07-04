Неймар оштрафован на гигантскую сумму

10 млн реалов было назначено за то, что Неймар не обеспечил надлежащий экологический контроль над работами, еще пять млн реалов он должен заплатить за «перемещение почвы» и миллион реалов назначен за незаконное купание в пруду — ранее власти запретили ему это делать, однако, как заключил прокурор, Неймар все равно пользовался водоемом. Также власти добавили еще 10 000 реалов за уничтожение зеленых насаждений без официального разрешения.