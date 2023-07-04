Суд досрочно освободил из тюрьмы убийцу «лидера преступного мира Эстонии»

Постановлением суда, вынесенным во вторник, Воробей освобождается от наказания, назначенного ему Харьюским уездным судом, на двенадцать месяцев условно с применением электронного наблюдения. Воробью будет назначен испытательный срок до 22 сентября 2026 года, который начнется с момента вступления в силу постановления суда.

Вируская тюрьма не поддержала досрочное освобождение Воробья, но это сделала государственная прокуратура. Сначала госпрокурор указал, что характеристика Вируской тюрьмы не соответствует обстоятельствам совершения Воробьем преступления против личности, как указано в его первом приговоре. Затем государственный обвинитель подчеркнул, что во втором приговоре установлено, что Воробей активно содействовал раскрытию преступления и что он искренне раскаялся.

Окружной суд признал досрочное освобождение Воробья оправданным, так как Воробей хорошо вел себя в тюрьме и не имеет действующих дисциплинарных взысканий. Находясь в тюрьме, Воробей активно трудился на двух работах одновременно, завершил две социальные программы, участвовал в различных собеседованиях, освоил государственный язык на уровне А1 и оформил документ, удостоверяющий личность.

Круг знакомых Воробья в основном имеет криминальное прошлое, и окружной суд признал, что криминальное окружение само по себе повышает риск совершения нового преступления, но его можно снизить, наложив дополнительное обязательство. Суд также принял во внимание тот факт, что Воробей пользуется поддержкой своей семьи, когда находится на свободе.

Воробей был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за убийство Николая Таранкова, что было зачтено в срок его 10-летнего заключения за незаконный оборот фентанила, к которому он был приговорен спустя некоторое время. Срок наказания Воробья исчисляется с момента его ареста 22 сентября 2016 года.

По данным прокуратуры, Воробей убил Таранкова 13 сентября 2016 года в ходе ссоры в деревне Саунья в Ляэнемаа. Согласно обвинительному заключению, Воробей убил Таранкова, выстрелив ему семь раз в тело и голову из пистолета CZ.

Незадолго до похорон Таранкова, 22 сентября 2016 года в Таллинне Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в убийстве сына близкого друга семьи Таранкова Юрия Воробья. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда его взяли под стражу.