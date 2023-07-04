Дальний родственник морской свинки? Кабан отправился в морское путешествие по Пярнускому заливу

В воскресенье в Пярнуском заливе можно было увидеть интересное зрелище - примерно в пяти километрах от острова Кихну в сторону Манилайу плыл кабан. По словам Маргуса Лайгу, жителя Хальяла, который шел в это время на яхте, за его 30-летний стаж мореплавания он впервые увидел это животное в море.
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Лайгу видел тюленей в Балтийском море, дельфинов в Средиземном море, кашалотов и синих китов в Северной Атлантике, косаток в Южной Атлантике, морских черепах в Тихом океане у Галапагосских островов и огромное разнообразие рыб повсюду. Мели, рыболовные сети и айсберги также мешали навигации. Но это был первый случай, когда моряк увидел плавающего кабана.