Дальний родственник морской свинки? Кабан отправился в морское путешествие по Пярнускому заливу

Лайгу видел тюленей в Балтийском море, дельфинов в Средиземном море, кашалотов и синих китов в Северной Атлантике, косаток в Южной Атлантике, морских черепах в Тихом океане у Галапагосских островов и огромное разнообразие рыб повсюду. Мели, рыболовные сети и айсберги также мешали навигации. Но это был первый случай, когда моряк увидел плавающего кабана.

Животное было заснято на камеру дочерью Маргуса, Лийсбет, которая сказала, что кабан проплыл примерно в десяти метрах от яхты. С большего расстояния они предположили, что это может быть тюлень или медведь. Когда оказалось, что это кабан, это было шоком и неожиданностью.