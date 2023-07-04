Ущерб более 21 000 евро: жителя Эстонии подозревают в серии краж

По ходатайству прокуратуры Пярнуский уездный суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в совершении весной и летом этого года краж, общий ущерб от которых, по предварительным данным, превышает 21 000 евро.
По словам руководителя группы по ведению производств по делам о проступках и преступлениях против собственности Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, 39-летний мужчина подозревается в совершении с марта по Иванов день систематических краж в магазинах Пярну и его окрестностях.
«По предварительным данным, мужчине предъявлено подозрение по 23 эпизодам, но не исключено, что эпизодов станет еще больше, поскольку расследование еще продолжается. В настоящее время полиция подозревает, что мужчина воровал в основном из строительных магазинов и магазинов техники, а также из магазинов одежды и со строительной площадки, он несколько раз воровал роботы-газонокосилки и колонки», - сказала Киви.
По предварительным данным, материальный ущерб от краж составляет более 21 000 евро.
Ляэнеская окружная прокуратура ходатайствовала в Пярнуском уездном суде о заключении подозреваемого под стражу, поскольку, по мнению прокуратуры, на свободе он может продолжать совершать преступления. Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство и заключил подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев. Постановление суда еще не вступило в силу.
«Если в ходе производства выясняется, что подозреваемый неоднократно воровал, и есть основания предполагать, что он серийный преступник, правоохранительные органы также должны реагировать быстро и решительно. Однако здесь важно, чтобы можно было установить все эпизоды краж. Поэтому важно подчеркнуть, что если человек или какое-то предприятие стали жертвой кражи, об этом необходимо в любом случае сообщить в полицию. Кража может иметь точки пересечения с аналогичными преступлениями, совершенными в прошлом, что, в свою очередь, способствует поимке преступника», - сказала ляэнеский окружной прокурор Ханна Варик, которая ведет производство.