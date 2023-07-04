Ущерб более 21 000 евро: жителя Эстонии подозревают в серии краж

По словам руководителя группы по ведению производств по делам о проступках и преступлениях против собственности Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, 39-летний мужчина подозревается в совершении с марта по Иванов день систематических краж в магазинах Пярну и его окрестностях.

«По предварительным данным, мужчине предъявлено подозрение по 23 эпизодам, но не исключено, что эпизодов станет еще больше, поскольку расследование еще продолжается. В настоящее время полиция подозревает, что мужчина воровал в основном из строительных магазинов и магазинов техники, а также из магазинов одежды и со строительной площадки, он несколько раз воровал роботы-газонокосилки и колонки», - сказала Киви.

По предварительным данным, материальный ущерб от краж составляет более 21 000 евро.

Ляэнеская окружная прокуратура ходатайствовала в Пярнуском уездном суде о заключении подозреваемого под стражу, поскольку, по мнению прокуратуры, на свободе он может продолжать совершать преступления. Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство и заключил подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев. Постановление суда еще не вступило в силу.