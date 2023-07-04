На то, что в Эстонии делают за два дня, у южных соседей уходит неделя

Если в Эстонии огонь Праздника песни и танца уже потух, то в Латвии праздник, начавшийся в прошлую пятницу, продлится до конца этой недели.
В Латвии в этом году празднуют общенародный Праздник песни и танца особенно грандиозно. Это событие проводится раз в пять лет и в этом году латвийский народ отмечает 150-летие с момента проведения эого торжества впервые. В этом монументальном фестивале под названием «Быть вместе и чувствовать вместе» принимает участие более 40 000 участников из более чем 1600 песенных и танцевальных коллективов, а также около ста групп из-за границы.
На протяжении десяти дней столица Латвии Рига будет полна народных гуляний: в разных точках города пройдет более шестидесяти различных мероприятий для любителей народных танцев и песен, а также народной музыки и современного танца. Отдельные концерты запланированы для старших хоров, симфонических оркестров, а также латышских коллективов, проживающих за границей, и групп, состоящих из национальных меньшинств.
Празднование началось уже в пятницу с поднятия флага и концерта классической музыки в Рижском кафедральном соборе. В субботу состоялись конкурсы пения для мужских, женских и смешанных хоров. Как и в Эстонии, по улицам столицы в воскресенье прошли латыши в национальных костюмах.
В тот же вечер на площади возле Arēna Rīga состоялся большой концерт открытия, который был в первую очередь предназначен для певцов, танцоров и инструменталистов, участвующих в праздновании, и собрал 26 000 человек.
В субботу народные танцоры выступают на стадионе «Даугава», кульминацией праздника является всеобщее пение на сцене Межапарка, святилище песенного праздника, которое длится до раннего утра.
Как и в случае с Эстонией, южные соседи при организации празднования сделали акцент на «зеленом мышлении». Генеральный директор фестиваля Дайна Маркова сообщила Латвийской национальной телерадиовещательной компании, что в качестве крупного нововведения участники праздника могут также есть вегетарианскую пищу вместо обычного мясного меню.
Исполнительный директор фестиваля Дайна Маркова сообщила Латвийскому национальному телевидению, что в качестве крупного нововведения участники праздника смогут попробовать также вегетарианскую традиционную пищу наравне с обычным мясным меню.
И исполнителям, и зрителям предлагается прийти со своими пустыми бутылками, которые можно на месте наполнить водой и горячими напитками. Кроме того, для воскресного большого концерта не напечатано ни одного песенника. По инициативе художественных руководителей песенного вечера Юриса Вайводса и Лауры Леонтьевой все тексты доходят как до исполнителей, так и до публики через смарт-устройства.