На то, что в Эстонии делают за два дня, у южных соседей уходит неделя

В Латвии в этом году празднуют общенародный Праздник песни и танца особенно грандиозно. Это событие проводится раз в пять лет и в этом году латвийский народ отмечает 150-летие с момента проведения эого торжества впервые. В этом монументальном фестивале под названием «Быть вместе и чувствовать вместе» принимает участие более 40 000 участников из более чем 1600 песенных и танцевальных коллективов, а также около ста групп из-за границы.

На протяжении десяти дней столица Латвии Рига будет полна народных гуляний: в разных точках города пройдет более шестидесяти различных мероприятий для любителей народных танцев и песен, а также народной музыки и современного танца. Отдельные концерты запланированы для старших хоров, симфонических оркестров, а также латышских коллективов, проживающих за границей, и групп, состоящих из национальных меньшинств.

Участников шествия приветствовал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Празднование началось уже в пятницу с поднятия флага и концерта классической музыки в Рижском кафедральном соборе. В субботу состоялись конкурсы пения для мужских, женских и смешанных хоров. Как и в Эстонии, по улицам столицы в воскресенье прошли латыши в национальных костюмах.

В тот же вечер на площади возле Arēna Rīga состоялся большой концерт открытия, который был в первую очередь предназначен для певцов, танцоров и инструменталистов, участвующих в праздновании, и собрал 26 000 человек.