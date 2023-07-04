Плачевное состояние: доход крупного эстонского завода резко сократился

Общий объем продаж завода составил 112,8 миллионов литров, что, в первую очередь, из-за прерывания экспорта в российскую сторону, стало на 11% ниже, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Saku.

В 2022 году объем экспорта достиг 4,4 миллиона литров. Объем экспорта собственных торговых марок пивоваренного завода Saku упал на 59 процентов, а общий экспортный оборот снизился на 48 процентов. В то же время объем напитков, проданных пивоварней на внутреннем рынке, в прошлом году вырос на 3 процента.

«Несомненно, на пивоваренный завод Saku и сектор производства напитков в целом наиболее негативно повлияла война в Украине и вызванное ею прекращение деловых отношений с Россией и Беларусью, что потребовало спешного пересмотра многих планов. Наибольшее влияние оказал дефицит стеклянных бутылок, который заставил нас изменить планы продаж и производства на предстоящий сезон», - пояснил член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс.

По его словам, агрессия России в Украине также привела к росту цен на многие необходимые для пивоваренного завода ресурсы, главным из которых является рост цен на энергоносители, что в свою очередь подтолкнуло рост цен на другие статьи затрат - сырье и упаковочные материалы.

«Сфера производства продуктов питания и напитков достаточно устойчива к разного рода кризисам, поэтому наш бизнес не испытывает очень сильной волатильности, по крайней мере, с точки зрения объемов. Однако рентабельность и прибыльность меняются. В прошлом году мы видели, как ценообразование на продукцию и операционный доход не успевали за ростом затрат», - сказал Хярмс.

Общий объем инвестиций в зввод Saku в 2022 году составил 3,2 млн евро. Самой крупной инвестицией стала установка системы улавливания углерода, софинансируемая Центром инвестиций в окружающую среду, которая собирает углекислый газ, образующийся при брожении, и возвращает его в производственный процесс, следуя принципам циркулярной экономики.