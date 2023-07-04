В Эстонии все в порядке? Журналисты выступили против предложенных департаментом поправок к закону

«Эстония в настоящее время занимает 8-е место в индексе свободы прессы "Репортеры без границ". Это факт. Но правда ли, что со свободой прессы в Эстонии все в порядке, или просто в других местах все гораздо хуже? Установление правды с помощью чиновников и законов должно принадлежать другому времени и другому государству, а не Эстонии, которая ценит демократию и независимость прессы», - сказала председатель EAL Хелле Тийкмаа.

Как заявила ERR возглавляющая TTJA Хелен Рохтла, идея предложения департамента поправок в закон состоит в том, чтобы заставить поставщиков новостных услуг осознать самодисциплину. Но по мнению правления EAL, установление законом обязанности соблюдения истины и баланса выражает недоверие к эстонской журналистике.

Предлагаемые нововведения усугубят самоцензуру журналистов и усилия по уравновешиванию новостей для проформы. В то же время подобные меры, вероятно, не затронут журналистские каналы, работающие в медийном поле.

«Главной опорой свободы прессы в Эстонии является надежное саморегулирование, при котором контент оценивают журналисты и эксперты, а не чиновники или политики», - добавила Тийкмаа.

Правление EAL согласно с членом комиссии Рийгикогу по культуре Лийной Керсна: вместо того, чтобы регулировать журналистику на уровне чиновников и закона, важно обучать людей и обеспечивать качественное журналистское образование.