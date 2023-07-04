На юниорском чемпионате мира эстонский спортсмен завоевал бронзу

Йоонас вышел на старт с надеждой на медаль и сумел пробежать в хорошем ритме и концентрации до финиша, неоднократно при этом становясь лидером на трассе. Участвовавшие в соревновании спортсмены были равными по силам, разница между медалистами была крайне мала: победитель Ансельм Райхенбах из Германии со временем 15:47 был на девять секунд быстрее Йоонаса, а француз Гильем Верове, завоевавший серебряную медаль, был лишь на секунду быстрее.

Идеальное выступление нашего спортсмена было омрачено небольшими ошибками, допущенными при выборе трассы, тем не менее Йоонасу удалось опередить ближайшего соперника на 7 секунд.

Самой быстрой среди девушек стала венгерка Рита Марамароси, ее время - 15,13, ​​Пиа Янг Вик из Норвегии завоевала серебро с разницей в 24 секунды, а Ээва Лийна Оянахо из Финляндии стала третьей. Лучшей среди эстонок стала Харриет Коппель, занявшая 39-е место (+2,21).