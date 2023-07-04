В ходе операции Израиля в Дженине погибли 10 человек, в Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов

По данным палестинской стороны, среди погибших - четверо несовершеннолетних. Самому младшему погибшему было 16 лет, самому старшему - 23 года.

Израильские власти заявляют, что лагерь Дженин стал центром террористической деятельности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что наносит удары по инфраструктуре боевиков.

Во вторник власти сообщили, что обнаружили и обезвредили подземную шахту на территории лагеря, которая использовалась для хранения взрывчатки.

Минувшей ночью израильские войска также ликвидировали «два ситуационных центра, принадлежащих террористическим организациям», говорится в совместном заявлении сил безопасности.

В ООН заявляют, что в Дженине наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением, а гуманитарные организации бьют тревогу из-за невозможности оказать помощь пострадавшим.

Западный берег Фото: Reuters

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что бригады скорой помощи не могут оказать помощь раненым, поскольку доступ на территорию лагеря для них закрыт.

В ВОЗ также заявили, что располагают сообщениями о том, что по крайней мере две больницы в Дженине подверглись обстрелам. Об этом же ранее сообщали палестинские власти.

Организация «Врачи без границ» заявила, что все дороги, ведущие в лагерь, были перекрыты израильскими военными.

«Военные бульдозеры разрушили множество дорог, ведущих в лагерь Дженин […] и сделали практически невозможным доступ машин скорой помощи к пациентам; палестинские медики были вынуждены передвигаться пешком, в зоне активных обстрелов и ударов беспилотников».