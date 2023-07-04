Кризис не помеха: предприимчивая женщина исполнила свою мечту и открыла кафе

Кафе Lambalauda открыла уроженка Тамсалу Хели Кеэрманн. Она прожила в Эйпри семь лет. Кеэрманн, работавшая в сфере строительства, много лет обдумывала идею открыть собственное кафе. Прошлой зимой у нее было меньше работы и больше свободного времени. Она подумала, что если она не откроет кафе сейчас, то никогда этого не сделает. Хели Кеэрманн сначала дома делала выпечку на продажу, но работы было так много, что кухня оказалась слишком маленькой. В итоге в деревне был куплен хлев, в котором обустроили большую кухню и стали использовать отремонтированное помещение как кафе.