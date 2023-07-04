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Кризис не помеха: предприимчивая женщина исполнила свою мечту и открыла кафе

Тайри Аланурме
, летний репортер
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Хели Кеэрманн (слева) много лет обдумывала идею открытия кафе. В июне мечта воплотилась в жизнь.
Хели Кеэрманн (слева) много лет обдумывала идею открытия кафе. В июне мечта воплотилась в жизнь. Фото: Marianne Loorents

В начале июня в деревне Эйпри в волости Вяйке-Маарья открылось кафе Lambalauda. Там посетителям предлагают блюда дня и знаменитую выпечку владельцы.

Кафе Lambalauda открыла уроженка Тамсалу Хели Кеэрманн. Она прожила в Эйпри семь лет. Кеэрманн, работавшая в сфере строительства, много лет обдумывала идею открыть собственное кафе. Прошлой зимой у нее было меньше работы и больше свободного времени. Она подумала, что если она не откроет кафе сейчас, то никогда этого не сделает. Хели Кеэрманн сначала дома делала выпечку на продажу, но работы было так много, что кухня оказалась слишком маленькой. В итоге в деревне был куплен хлев, в котором обустроили большую кухню и стали использовать отремонтированное помещение как кафе.

Хели Кеэрманн не может точно сказать, откуда у нее появилась любовь к выпечке, просто так получилось. Когда начали строить кафе, Кеэрманн начала посещать курсы. Например, в Тарту у мастера-пекаря, который уже также побывал в Lambalauda. «Это было здорово», - сказала Кеэрманн.

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