Новая волна? Участились вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа

В последние недели в соседних Латвии и Литве участились вспышки африканской чумы свиней, а в соседних странах и Эстонии обнаружено большое количество диких и водоплавающих птиц, зараженных птичьим гриппом, предупреждает Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.
В Латвии, Литве, Польше и Германии постоянно сообщается о положительных результатах обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) и высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) у диких животных - одичавших свиней и диких и водоплавающих птиц соответственно. Кроме того, о случаях ВГП у диких птиц также сообщали Финляндия и Швеция.
«В Эстонии в этом году в Идаском, Ляэне-Вирумаа и Пыльваском уезде у одичавших свиней был обнаружен положительный результат на АЧС. Это показывает, что вирус классической чумы свиней все еще циркулирует среди наших одичавших свиней и, таким образом, представляет угрозу для наших свиноферм», - сказала в пресс-релизе ведущий специалист из отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Анне-Ли Веетамм.
Ранней весной текущего года в Эстонии произошла вспышка птичьего гриппа в Рапламаа: насчитывалось более ста зараженных птиц. С мая птичий грипп был выявлен у озерных чаек и бакланов в Таллинне и его окрестностях, а также у крачек в Пярнумаа. «Присутствие и распространение вируса как среди перелетных птиц, так и среди местных популяций птиц по-прежнему представляет угрозу для домашней птицы», - добавила Вийтамм.
Ответственность за здоровье свиней по-прежнему лежит на свиноводах, поскольку риск проникновения болезни на ферму можно снизить путем принятия соответствующих мер биобезопасности. Тщательное соблюдение мер биобезопасности имеет решающее значение для защиты свиноводческих хозяйств от заражения АЧС. Поэтому целесообразно критически проанализировать меры биозащиты, принятые на ферме, при необходимости улучшить их и обязательно напомнить персоналу фермы обо всех необходимых требованиях биозащиты и о том, как их соблюдать.
Птицеводы несут аналогичную ответственность. Для снижения риска заражения важно обеспечить, чтобы домашние птицы не контактировали с дикими птицами или инфекционным материалом от диких птиц. Для этого птиц необходимо поливать и кормить в помещении или под навесом, а при необходимости использовать сетку, крышу или другие средства сдерживания. Ввоз диких птиц в места, где одновременно содержится домашняя или другая сельскохозяйственная птица, по-прежнему запрещен.
«Пик сезона возможных вспышек АЧС продлится, по крайней мере, до конца сентября, - сказала Веетамм. - Сохранение тенденции заражения вирусом ВГП диких птиц в течение летних месяцев показывает, что риск распространения вируса среди диких птиц и млекопитающих и занесения вируса в птицеводческие хозяйства сохраняется».
Что делать, если вы нашли мертвую птицу или кабана
1. сообщите об этом через онлайн-платформу linnugripp.ee/teata. Там вы сможете оставить координаты места, а также фотографию, что облегчит поиск птицы;
2. нельзя самостоятельно брать птицу и куда-то перемещать, тем самым можно увеличить распространение вируса. При необходимости в департаменте сделают соответствующие анализы;
3. сообщите о найденном мертвым кабане через онлайн-платформу seakatk.ee/teata;
4. также можно сообщить о найденной птице или животном, позвонив по телефону +372 605 4767;
5. сообщите о смерти домашней птицы или домашней свиньи ветеринару, от него вы получите дальнейшие инструкции.
Птичий грипп и африканская чума свиней - одни из самых опасных заболеваний животных, вызывающие массовые заболевания и смертность среди птиц и животных. В случае вспышки заболевания больные и подозрительные птицы и животные убиваются и уничтожаются. Поэтому важно, чтобы все владельцы домашней птицы и скота соблюдали меры биобезопасности.