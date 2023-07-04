Новая волна? Участились вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа

Птицеводы несут аналогичную ответственность. Для снижения риска заражения важно обеспечить, чтобы домашние птицы не контактировали с дикими птицами или инфекционным материалом от диких птиц. Для этого птиц необходимо поливать и кормить в помещении или под навесом, а при необходимости использовать сетку, крышу или другие средства сдерживания. Ввоз диких птиц в места, где одновременно содержится домашняя или другая сельскохозяйственная птица, по-прежнему запрещен.

«Пик сезона возможных вспышек АЧС продлится, по крайней мере, до конца сентября, - сказала Веетамм. - Сохранение тенденции заражения вирусом ВГП диких птиц в течение летних месяцев показывает, что риск распространения вируса среди диких птиц и млекопитающих и занесения вируса в птицеводческие хозяйства сохраняется».

Что делать, если вы нашли мертвую птицу или кабана

1. сообщите об этом через онлайн-платформу linnugripp.ee/teata. Там вы сможете оставить координаты места, а также фотографию, что облегчит поиск птицы;

2. нельзя самостоятельно брать птицу и куда-то перемещать, тем самым можно увеличить распространение вируса. При необходимости в департаменте сделают соответствующие анализы;

3. сообщите о найденном мертвым кабане через онлайн-платформу seakatk.ee/teata;

4. также можно сообщить о найденной птице или животном, позвонив по телефону +372 605 4767;

5. сообщите о смерти домашней птицы или домашней свиньи ветеринару, от него вы получите дальнейшие инструкции.