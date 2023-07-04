«Новости в 7» за 4 июля: лучшие выпускники выбирают Эстонию, морская авария на пляже Нарва-Йыэсуу, модное дефиле длиной 100 километров и экскурсия по Fotografiska

Сегодня в выпуске:

- Связывают ли лучшие выпускники школ и ВУЗов свое будущее с Эстонией и как они оценивают переход на эстонский язык обучения? За ответами наша съемочная группа отправилась на прием в президентском саду

- Коротко по стране: операция по разминированию в центре летней столицы, ремонт переезда приведет к замене поездов автобусов, появится ли в Эстонии цензура новостей и кто виноват, что на переход на эстонский язык обучения не хватает средств?.

- Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Почему парусная «Афродита» вернулась в морскую пену возле пляжа в Нарва-Йыэсуу? Как проходила операция по спасению судна - в материале нашего корреспондента в регионе.

- Эстонские модели решили покорить Париж, пройдя пешком 100 километров. Почему подиуму и свету софитов участницы проекта «Мания величия» предпочли лесные тропы и ночевки в палатках - в нашем сюжете

- Международная панорама: эскалация конфликта на Западном берегу реки Иордан, белый порошок привел к эвакуации из Белого дома и где угощают лапшой с крокодильей лапой?

- Центр современного фотоискусства «Fotografiska» в Таллинне поражает разнообразием выставок ведуших мировых мастеров. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах и нюансах, по ним лучше прогуляться вместе с опытным гидом, что и сделала корреспондент «Новостей в 7».