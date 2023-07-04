Неожиданно: промышленность Эстонии в самом худшем состоянии в Европе

О сохраняющемся в течение длительного времени слабом спросе свидетельствует снижение уровня загрузки производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, которое в конце прошлого года уже достигло среднего многолетнего значения и не улучшилось до сих пор. С одной стороны, снижение загрузки производственных мощностей означает меньшую потребность в инвестициях, но, согласно опубликованному этой весной исследованию Swedbank, инвестиции продолжат делать, чтобы повысить конкурентоспособность.

Чувство уверенности промышленных предприятий продолжает ухудшаться

В то время как чувство уверенности в других секторах экономики в этом году стабилизировалось, а у потребителей даже постепенно улучшается, чувство уверенности промышленности продолжает ухудшаться. Уверенность в перспективах производства в ближайшие месяцы все больше ослабевает – без учета времени коронакризиса она упала до уровня середины 2009 года. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны, который в начале года демонстрировал улучшение при поддержке сектора услуг, недавно снова взял курс на снижение. Производственный PMI продолжает ухудшаться, а строительный PMI продолжает указывать на очень слабую экономическую активность. Как в среднем по Европейскому союзу, так и в целом чувство уверенности наших основных европейских торговых партнеров не упало с осени прошлого года, но пока не показывает признаков улучшения.

Ослабление инфляции должно начать стимулировать спрос