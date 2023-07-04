Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина заявил, что объем производства в обрабатывающей промышленности упал до уровня четырехлетней давности, при этом спад в промышленности Эстонии самый большой по сравнению со странами Европы. Публикуем комментарий Тыну Мертсина.
Неожиданно: промышленность Эстонии в самом худшем состоянии в Европе
Объем производства обрабатывающей промышленности снижается уже больше года, точнее с июня прошлого года, а в мае спад составил 13 процентов в годовом сравнении. Хотя объемы производства в месячном сравнении остались примерно такими же, это не оказало существенного влияния.
Если исключить коронакризис 2020 года, к маю этого года объем производства обрабатывающей промышленности упал до уровня почти четырехлетней давности. Кроме того, объем производства обрабатывающей промышленности с середины прошлого года уже упал ниже долгосрочной тенденции роста, и этот разрыв все увеличивается.
По сравнению с другими европейскими странами, снижение объема производства в обрабатывающей промышленности Эстонии было за первые четыре месяца этого года самым большим. По сравнению с периодом до пандемии, с 2019 годом, объем обрабатывающей промышленности Эстонии почти на один процент меньше, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу. Соответствующие показатели других стран Балтии и Северных стран лучше, чем у нас.
На снижение объемов производства существенное влияние оказывает уменьшение спроса на рынке строительства и недвижимости.
Как в мае, так и в первые пять месяцев текущего года объемы производства почти на три четверти сфер деятельности сократились. Вклад сфер деятельности, в которых увеличились объемы производства, был скромным для всей обрабатывающей промышленности. Треть спада объема производства обрабатывающей промышленности в мае, а также за первые пять месяцев года пришлась на деревообрабатывающую промышленность, однако снижение объема производства химической и металлопродукции, строительных материалов и электроники также оказало большое влияние.
На спад объемов производства обрабатывающей промышленности существенное влияние оказывает снижение спроса на рынках строительства и недвижимости, особенно со стороны стран Северной Европы. Среди прочего, на спрос повлияло ослабление шведской и норвежской валют, что сделало эстонскую продукцию менее конкурентоспособной на этих рынках. По крайней мере, в ближайшие месяцы сектор строительства и недвижимости останется слабым на наших основных экспортных рынках, что отразится и на эстонских предприятиях. Если посмотреть на весь промышленный сектор, недостаточный спрос становится все более важным фактором, ограничивающим экономическую активность.
Хотя в долгосрочной перспективе использование древесины полезно для перехода к зеленой экономике и для достижения климатических целей, в дополнение к ослаблению спроса, некоторые государственные решения в Эстонии поставили нас в плане конкуренции в лесном секторе в более сложное положение.
Ценовое давление со стороны промышленного сектора снижается
Цены производителей и экспортные цены в обрабатывающей промышленности резко замедлились с середины прошлого года, а цены импорта даже снизились. В то же время экспортные цены в обрабатывающей промышленности за последние пару лет выросли больше всего по сравнению с нашими основными торговыми партнерами. Кроме того, рост реального обменного курса Эстонии свидетельствует об ухудшении конкурентоспособности по отношению к нашим торговым партнерам. Это подтверждают и эстонские промышленные предприятия, по данным которых их конкурентоспособность на внешних рынках резко ухудшилась во второй половине прошлого года, и в этом году она также не улучшилась. Однако в общей инфляционной среде позитивно то, что ценовое давление со стороны промышленного сектора снижается.
О сохраняющемся в течение длительного времени слабом спросе свидетельствует снижение уровня загрузки производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, которое в конце прошлого года уже достигло среднего многолетнего значения и не улучшилось до сих пор. С одной стороны, снижение загрузки производственных мощностей означает меньшую потребность в инвестициях, но, согласно опубликованному этой весной исследованию Swedbank, инвестиции продолжат делать, чтобы повысить конкурентоспособность.
Чувство уверенности промышленных предприятий продолжает ухудшаться
В то время как чувство уверенности в других секторах экономики в этом году стабилизировалось, а у потребителей даже постепенно улучшается, чувство уверенности промышленности продолжает ухудшаться. Уверенность в перспективах производства в ближайшие месяцы все больше ослабевает – без учета времени коронакризиса она упала до уровня середины 2009 года. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны, который в начале года демонстрировал улучшение при поддержке сектора услуг, недавно снова взял курс на снижение. Производственный PMI продолжает ухудшаться, а строительный PMI продолжает указывать на очень слабую экономическую активность. Как в среднем по Европейскому союзу, так и в целом чувство уверенности наших основных европейских торговых партнеров не упало с осени прошлого года, но пока не показывает признаков улучшения.
Ослабление инфляции должно начать стимулировать спрос
Мы прогнозируем лишь очень скромный рост экономики еврозоны как в этом, так и в следующем году. Ожидается, что в этом году рост экономики Швеции и Финляндии уменьшится, и в следующем году также ожидается слабый рост. Внешний спрос в целом должен улучшиться в следующем году. В то же время влияние повышения процентных ставок центральными банками и ужесточения финансовой политики еще не в полной мере коснулось экономики и может начать все больше сдерживать экономическую активность. Однако снижение инфляции должно постепенно начать поддерживать увеличение спроса и экономический рост.