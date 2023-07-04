Lidl предупредил клиентов о важных изменениях

«В Lidl мы постоянно думаем о том, какой экологический след оставляем, наша цель - использовать ресурсы максимально бережно. Поэтому мы прекратили массовую рассылку печатной версии нашего каталога товаров», - пояснила менеджер по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель. Количество еженедельно печатающихся в типографии каталогов сократится на две трети, что означает экономию почти 30 тонн бумаги в год.

По словам Сеппель, бумажные каталоги Lidl по-прежнему будут доступны в магазинах, кроме того, с ними всегда можно будет ознакомиться в цифровом виде.

«Решение об отказе от массовых почтовых рассылок также значительно облегчило то, что клиенты очень хорошо приняли наше приложение Lidl Plus. Это значит, что наши каталоги вместе с многочисленными дополнительными опциями люди всегда носят с собой в кармане», - добавила Сеппель.

В будущем каталоги с лучшими предложениями Lidl будут раскладываться по почтовым ящикам только в том случае, если новый магазин Lidl только что открыл свои двери в этом районе. Однако через пару месяцев после открытия магазина рассылка бумажных каталогов завершится.

«В Lidl мы всегда стараемся делать что-то хорошее для природы. Мы экономим электроэнергию, сокращаем количество отходов, а также призываем всех наших клиентов поступать также», - добавила Сеппель.