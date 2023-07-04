Фото ⟩ Мир наблюдает июльское суперлуние

По данным НАСА, так называемое июльское суперлуние продлится до трех дней, и как минимум еще одну ночь Луна все еще будет казаться полной.

Дело в том, что расстояние до спутника нашей планеты постоянно меняется. Его орбита не идеально круглая, а чуть вытянутая - и из-за этого он то отдаляется от Земли, то приближается к ней.

В лунном свете (Ларнака, Кипр) Фото: Reuters

Фото: BBC

Суперлуние случается, когда полная фаза Луны совпадает с максимальным приближением к нашей планете.

Строго говоря, пик яркости был пройден еще в понедельник: в 11:39 по Гринвичу (14:39 МСК) Луна миновала перигей и понемногу начала удаляться.

Однако через 27 дней, в августе, новолуние будет еще более впечатляющим: на пике яркости Луна приблизится к нашей планете ближе, чем когда-либо в текущем году.

Вот несколько фотографий суперлуния со всего мира:

Луна восходит над водопадами на реке Игуасу (Аргентина) Фото: Reuters

Суперлуна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей (Англия) Фото: PA Media

В графстве Уорикшир (Англия) на фоне темного неба луна казалась ярко-оранжевой Фото: JACK MARCH/BBC WEATHER WATCHERS

Полная луна садится за Голубой мечетью, справа - Большая мечеть Святой Софии (Стамбул, Турция) Фото: AOOC

Суперлуна над Ситонским шлюзом в Нортумберленде (Англия) Фото: PA Media