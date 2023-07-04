Фото ⟩ Легковушка и фургон не поделили дорогу: пострадали несколько человек

Сегодня, 4 июля, около пяти часов вечера на шоссе Вильянди-Рынгу, то есть на перекрестке Лайду-теэ в волости Вильянди, произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль Volvo и фургон Volkswagen. В аварии пострадали люди.
По словам присутствовавшего на месте происшествия работника портала Sakala Кенно Соо, по предварительным данным, Volvo двигался из Вильянди в сторону Рынгу, а Volkswagen ехал со стороны Рынгу и хотел свернуть на Лайду-теэ, но не уступил дорогу приближающемуся Volvo.
По предварительным данным, в больницу были доставлены три человека.