Фото ⟩ Легковушка и фургон не поделили дорогу: пострадали несколько человек

По словам присутствовавшего на месте происшествия работника портала Sakala Кенно Соо, по предварительным данным, Volvo двигался из Вильянди в сторону Рынгу, а Volkswagen ехал со стороны Рынгу и хотел свернуть на Лайду-теэ, но не уступил дорогу приближающемуся Volvo.