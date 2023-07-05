Рейтинги: Партия реформ продолжает увеличивать отрыв от EKRE

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 27,4%, EKRE – 23% и Центристскую партию – 15,6% граждан, имеющих право голоса.

Последние сводные результаты отражают период опроса с 29 мая по 30 июня, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

За последние два месяца поддержка занимающей первую строчку рейтинга Партии реформ выросла на 3,9 процентных пункта. Отрыв от EKRE, находящейся на втором месте, на данный момент составляет 4,4 процентных пункта. На третьем месте расположилась Центристская партия, поддержка которой за последние четыре недели упала на 1,9 процентных пункта.

За тройкой лидеров расположились «Отечество» (10,5%) и СДПЭ (9,8%) и «Ээсти 200» (8,3%).

Коалиционные партии поддерживают 45,5% респондентов, а оппозиционные – 49,1%.

Если же говорить о результатах только за последнюю неделю (выборка 1000), они значительно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4000).