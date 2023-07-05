В ООН назвали катастрофической ситуацию с правами человека в Беларуси

Режим белорусского правителя Александра Лукашенко целенаправленно борется с последними несогласными в гражданском обществе, заявила Анаис Марен, специальный докладчик ООН по Беларуси, во вторник, 4 июля, представляя свой новый доклад на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Ситуация остается катастрофической. К сожалению, она продолжает ухудшаться», - сказала Марен. По ее словам, вносимые в белорусское законодательство поправки привели к резкому росту политически мотивированных преследований и приговоров. «Отсутствие ответственности за нарушения прав человека порождает атмосферу страха среди жертв и их семей», - отметила французский эксперт.

«Всеобщая безнаказанность и атмосфера страха»

Марен напомнила, что два года назад она предупреждала СПЧ о «тоталитарном повороте» в Минске, о чем свидетельствовало «пренебрежение человеческой жизнью и достоинством» во время подавления протестов в 2020 году. Более 1500 человек по-прежнему содержатся под стражей по политически мотивированным обвинениям. Начиная с 2020 года ежедневно совершается в среднем 17 произвольных арестов, сообщила она в ежегодном докладе.