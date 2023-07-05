Танель Кийк: выбирали Эстонию в надежных руках, а получили урезания и повышение налогов

Серьезной проблемой является также и то, что правительство продавило поспешное принятие решений, долгосрочное влияние которых никак не оценено. Это и есть обещанный долгосрочный план и новая политическая культура? Не было проведено адекватного анализа ни в случае с урезанием семейных пособий, ни в случае с повышением налогов в период сразу нескольких кризисов. Основательный анализ обещают лишь несколько лет спустя, так как сейчас надо быстро привести в равновесие бюджет.

Интересно, что при составлении предвыборной платформы денег хватало, а после выборов они вдруг закончились. Хотя реформисты руководили правительствами и Министерством финансов в течение последних двух с половиной лет.

Нынешняя коалиция у власти всего два с половиной месяца, однако она уже успела поставить рекорд – принять восемь законопроектов, связав голосование по ним с вотумом доверия правительству. Осенью правящие партии, вероятно, продолжат в том же духе. Глядя на итоги весенней сессии парламента, с трудом верится в желание и способность коалиции к поиску компромисса. Коалиционный договор возведен в ранг Священного Писания, а глава правительства вместо переговоров предпочитает оскорблять оппозицию и сравнивать ее представителей с военными преступниками. Подобные попытки нивелировать оппозицию мы, скорее всего, увидим и осенью.