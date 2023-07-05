Танель Кийк: выбирали Эстонию в надежных руках, а получили урезания и повышение налогов

Коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии войдет в историю. Никогда раньше предвыборные обещания настолько не расходились с реальной политикой, проводимой правящими партиями сразу после выборов, пишет председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк.
Вместо обещанного экономического роста и роста благосостояния коалиция приняла ряд недальновидных и враждебных по отношению к семьям законопроектов, привязав голосование по ним с вотумом доверия правительству. До выборов о повышении налогов и урезании семейных пособий не было сказано ни слова. Правительство своими действиями лишь усугубляет демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия к власти.
Урезание пособий для многодетных семей на фоне рекордно низкой рождаемости за последнее столетие достойно премии Дарвина. Правительство вероломно повело себя по отношению к семьям с детьми, таким образом оно лишь подрывает доверие к государственной семейной политике в период демографического кризиса.
Непосредственно перед парламентскими выборами пособия для многодетных семей повысили, теперь их решили сократить на 200 евро. Сегодня под удар поставлены семьи с детьми, завтра жертвами урезаний могут оказаться пенсионеры, люди с недостатком здоровья или другие наиболее уязвимые группы. Государство не может функционировать так, что до выборов одной рукой дает, другой после выборов забирает. Тем более если в предвыборных программах были обещаны повышение и индексация детских пособий.
Во время весенних парламентских заседаний коалиция продемонстрировала, что при наличии 60 мандатов можно продавить какие угодно законопроекты. Однако до выборов ни одна их партий, входящих в состав правительства, не просила у избирателей мандат на повышение налогов.
Принятые на скорую руку налоговые изменения, несомненно, ухудшат экономическую среду Эстонии и большее всего ударят по людям с низкими доходами, пожилым и малообеспеченным семьям. Можно быть уверенным, что повышение налогов только усугубит экономический спад, поэтому негативное влияние налоговых изменений в конечном итоге будет более масштабным. В то же время министры признали, что эти налоговые изменения увеличат социальное неравенство. Получается, правительство действует намеренно?
Серьезной проблемой является также и то, что правительство продавило поспешное принятие решений, долгосрочное влияние которых никак не оценено. Это и есть обещанный долгосрочный план и новая политическая культура? Не было проведено адекватного анализа ни в случае с урезанием семейных пособий, ни в случае с повышением налогов в период сразу нескольких кризисов. Основательный анализ обещают лишь несколько лет спустя, так как сейчас надо быстро привести в равновесие бюджет.
Интересно, что при составлении предвыборной платформы денег хватало, а после выборов они вдруг закончились. Хотя реформисты руководили правительствами и Министерством финансов в течение последних двух с половиной лет.
Нынешняя коалиция у власти всего два с половиной месяца, однако она уже успела поставить рекорд – принять восемь законопроектов, связав голосование по ним с вотумом доверия правительству. Осенью правящие партии, вероятно, продолжат в том же духе. Глядя на итоги весенней сессии парламента, с трудом верится в желание и способность коалиции к поиску компромисса. Коалиционный договор возведен в ранг Священного Писания, а глава правительства вместо переговоров предпочитает оскорблять оппозицию и сравнивать ее представителей с военными преступниками. Подобные попытки нивелировать оппозицию мы, скорее всего, увидим и осенью.
Понимаю, что большинство людей летом предпочитают отдыхать, а не отслеживать политические новости и тем более пытаться влиять на политику. Этим и пользуется правительство. Неожиданные решения о сокращениях бюджета за счет школьников и спорта, а также намеченные на середину июля дебаты о налоге на автомобиль напоминают плохую рекламу, в которой говорится: «это еще не все». Самое позднее – осенью каждый их нас сможет ощутить, что урезания, возможно, коснутся и его.