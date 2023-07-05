Решение организаторов Уимблдона по Контавейт расстроило болельщиков: они могли исправить ошибку

Однако сначала игру перенесли на вторник, а затем – на среду. Сегодня Анетт все же должна выйти на корт, но второй день подряд организаторы бронируют для нее шестую площадку, которая является одной из самых маленьких на турнире – там почти нет мест для зрителей, с обеих сторон есть несколько сидений, но в основном игры приходится смотреть стоя.

Контавейт (WTA 79) начнет свои матчи на Уимблдоне именно с этой площадки. Поклонники тенниса во всем мире очень разочарованы тем, что организаторы Уимблдона недостаточно уважают эстонскую звезду тенниса и не хотят планировать ее последние выступления в карьере на более крупных кортах.

«Нет, к сожалению, они не воспользовались возможностью исправить свою ошибку. Это расписание завтрашнего шестого корта, и Контавейт по-прежнему в графике. Надеюсь, она выиграет и сможет играть на корте большего размера во втором туре», — написал один из болельщиков в социальных сетях.

And there's the Kontaveit cancellation...let's hope they get her onto at least Court 18 next time, ffs. #Wimbledon https://t.co/oPAxjh5tPr — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 4, 2023

«ВАУ, у Уимблдона был шанс исправить ошибку, но они все же оставили Анетт Контавейт на шестом корте, где нет сидячих мест», — сказал другой.