ФОТО ⟩ Пять невероятно дорогих объектов недвижимости, выставленных на продажу в Эстонии

По данным портала недвижимости KV.EE, в Эстонии выставлено на продажу несколько домов, стоимость которых приближается к шести миллионам евро. Давайте посмотрим, какие здания находятся в топе самых дорогих в Эстонии!
Отель в Старом городе, 5 300 000 евро
Находящийся неподалеку от городской стены, окружающей Старый город, отель Rija Old Town представляет собой элегантное сочетание средневековой архитектуры и современных удобств. Гостиница отремонтирована в 2021 году и расположена в тихой части Старого города, который, согласно независимым отзывам, является любимым местом туристов из разных стран. В гостинице 41 номер, объект продается со всей мебелью, техникой и оборудованием.
Театр фон Краля, 3 260 000 евро
В здании конца XIX века театр располагался еще в 1920-х годах. Участок граничит с Пикк-ялг, выходя с одной стороны на подпорную стену Тоомпеа, а фасад выходит на улицу Ратаскаэву.
Интерьер здания отвечает потребностям настоящего театра - вестибюли, сцена и театральный зал, плюс актерские гримуборные, конторские помещения и все остальное, что и делает здание театром. Здание можно переоборудовать в бутик-отель или даже хостел - это зависит от пожеланий нового владельца. Здание также идеально подходит для закрытого клуба или варьете.
Особняк на оконечности полуострова Виймси, 3 150 000 евро
Земельный участок отлично расположен и граничит с морским побережьем как с востока, так и с запада. На оконечности полуострова находится ландшафтный и птичий заповедник. Из окон дома, построенного в 2003 году, открывается чудесный вид на Таллиннский залив, острова Крясули и Аэгна, а также на красивые восходы и закаты. Расположенный на участке пятикомнатный жилой дом с земляным отоплением находится на огороженной территории, по соседству - два частных дома.
Вилла с собственной конюшней в Кейла-Йола, 3 000 000 евро
Всего в 35 километрах от Таллинна находится уникальная вилла «Катманду». Это комплекс, состоящий из пяти зданий, в который входят жилой дом, гараж на пять автомобилей, конюшня, зимний сад, домик для гриля и сарай. По благоустроенному и ухоженному участку протекает ручей Тюрисалу, здесь даже есть собственный небольшой водопад.
Замок Лайтсе, 2 960 000 евро
Построенный в конце XIX века замок Лайтсе находится примерно в 35 километрах от центра Таллинна. Величественное здание в неоготическом стиле было завершено в 1892 году, когда владельцем поместья был Вольдемар фон Икскюль. В настоящее время в замке пять квартир и одно коммерческое помещение: в современном понимании это - многоквартирный дом.