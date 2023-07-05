ФОТО ⟩ Пять невероятно дорогих объектов недвижимости, выставленных на продажу в Эстонии

Отель в Старом городе, 5 300 000 евро

Фото: KV.EE

Находящийся неподалеку от городской стены, окружающей Старый город, отель Rija Old Town представляет собой элегантное сочетание средневековой архитектуры и современных удобств. Гостиница отремонтирована в 2021 году и расположена в тихой части Старого города, который, согласно независимым отзывам, является любимым местом туристов из разных стран. В гостинице 41 номер, объект продается со всей мебелью, техникой и оборудованием.

Театр фон Краля, 3 260 000 евро

Фото: KV.EE

В здании конца XIX века театр располагался еще в 1920-х годах. Участок граничит с Пикк-ялг, выходя с одной стороны на подпорную стену Тоомпеа, а фасад выходит на улицу Ратаскаэву.

Интерьер здания отвечает потребностям настоящего театра - вестибюли, сцена и театральный зал, плюс актерские гримуборные, конторские помещения и все остальное, что и делает здание театром. Здание можно переоборудовать в бутик-отель или даже хостел - это зависит от пожеланий нового владельца. Здание также идеально подходит для закрытого клуба или варьете.

Особняк на оконечности полуострова Виймси, 3 150 000 евро

Фото: KV.EE