Спешите! Ласнамяэская детвора может принять участие в бесплатных тренировках по футболу

«Жители Ласнамяэ проявляют большой интерес к занятиям футболом. Именно поэтому мы являемся единственным районом в городе, где действует так много различных футбольных клубов. По этой же причине районная управа планирует в ближайшем будущем построить новый стадион по адресу ул. Пунане, 69. Я рада, что на территории нашего района действуют разные футбольные клубы, наряду с основной деятельностью принимающие активное участие в районных мероприятиях, в данном случае – в юбилейной программе», – сказаластарейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Весь июль по вторникам и четвергам на стадионе спортивного комплекса Ласнамяэ (ул. Паэ, 1) будут проходить бесплатные футбольные тренировки. К участию приглашаются дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Первая футбольная тренировка, состоявшаяся 4 июля под руководством представителей ФК «Таллинн», прошла с большим успехом. Дети смогли проверить на практике освоенные ранее технику и навыки владения мячом, а также приобрести новые знания.

Бесплатные показательные тренировки проводят ФК «Таллинн», футбольная школа «Инфонет», ФК «Левадия» и ФК «Арарат». Каждый клуб в течение недели проведет две футбольные тренировки продолжительностью по 1,5 часа.

Программа тренировок: 06.07 в 11:00 ФК «Таллинн» 11.07 и 13.07 в 11:00 Футбольная школа «Инфонет» 18.07 и 20.07 в 11:00 ФК «Левадия» 25.07 и 27.07 в 11:00 ФК «Арарат» Участие в тренировках бесплатное, необходима предварительная регистрация по номеру телефона 645 7700, либо по этой ссылке.