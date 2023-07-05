Роман Викулов ⟩ В Нарве теперь начнут обучать сварщиков на эстонском? С чего бы?!

Развернувшийся скандал с Ида-Вирумааским центром профессионального образования, со сменой в нем руководства, важен не как история в отдельно взятом учреждении образования, а как «вскрывшийся» пример того, что происходит и во множестве других, пишет журналист Роман Викулов.
После того, как выяснилось, что в результате допущенной ошибки программе перехода русских школ на эстонский язык обучения (проект века!) на будущий год не хватает 27 миллионов евро, странно доказывать наличие системных проблем в министерстве образования с оценкой ситуации и планированием. Все же займусь именно этим
Дело же не только в том, что эстонские школьники и чиновники знают математику плохо. Гораздо хуже то, что последние привыкли годами сознательно закрывать глаза на происходящее в системе образования, давая урок лицемерия и директорам учебных заведений, и учителям, и детям.
Развернувшийся скандал с Ида-Вирумааским центром профессионального образования, со сменой в нем руководства, важен не как история в отдельно взятом учреждении образования, а как «вскрывшийся» пример того, что происходит и во множестве других. Ханнес Метс по требованию министра образования и науки подал заявление об уходе с должности директора Ида-Вирумааского центра профобразования, который возглавлял с момента основания, с 2016 года, когда объединились Профессиональная школа Силламяэ, Нарвский профессиональный учебный центр и работавший только в Йыхви Центр профессионального образования Ида-Вирумаа, давшие название всей новой структуре. Формально его вынудили уйти в отставку из-за результатов проверки, показавшей, что преподавание в центре ведется по большей части на русском языке, а получающие в нем среднее образование ученики из года в год сдают эстонский на категорию В2 в 5-6 процентах случаев, из-за чего львиная доля выпускников не может продолжить получение образования в ЭР и неконкурентоспособна на местном рынке труда.
В ходе проверки также выяснилось, что две трети преподавателей центра, обучающих определенным профессиям, имеют среднее или среднее специальное образование, что не соответствует закону (преподавателей с низшим уровнем квалификационного стандарта должно быть в учебном заведении не более 20 процентов), а треть сотрудников не владеет государственным языком на требуемом уровне. С учетом того, что, например, в нарвской школе центра с эстонским у работников дела обстоят много хуже, чем в йыхвиской, картина представляется еще более печальной.
В самом деле, велик соблазн во всем обвинить директора, несущего ответственность за то, что творится во вверенном ему учреждении, но способен ли совершить чудо пришедший на смену Ханнесу Метсу, возможно, более опытный руководитель, Мати Лукас, являвшийся ранее ректором высшей школы бизнеса Audentes и высшей школы Mainor? Вряд ли. Может быть, то, что Мати Лукас является членом Партии реформ, поможет эффективному взаимодействию с государственной властью, которую осуществляют и его однопартийцы. К слову сказать, Ханнес Метс состоит в «Отечестве», и есть мнение, что пока министром образования являлся один из лидеров этой партии Тынис Лукас, он мог чувствовать себя уверенно. Но вот груз тех проблем, которые будет решать Мати Лукас, уже можно назвать неподъемным, а ситуация, в которой он приступает к руководству, ухудшается.
Понятно, что в Ида-Вирумааском центре профессионального образования не от хорошей жизни не хватает обучающих профессиям преподавателей высокого, подтвержденного документами уровня. Это данность, других в регионе нет, а для того, чтобы привлекать спецов со стороны, из других регионов, нужна долговременная государственная программа, о которой пока даже никто не говорит. Опять же не факт, что, если бы за нее кто-то взялся, изучил бы вопрос, то не выяснилось бы, что такого рода специалистов Эстонии в принципе не хватает, а те, что имеются, зачастую предпочитают работать в коммерческом секторе. Текучка в уездном профцентре всегда была достаточно высокой, и с чего бы ему вдруг сейчас стать суперпривлекательным работодателем?
В свете приближающегося старта перехода на эстонский язык обучения учреждения образования Ида-Вирумаа активно борются за учителей, преподающих дисциплины общеобразовательной программы, и это соперничество будет только обострятся. Очень даже вероятно то, что профцентр проиграет в нем, и оттуда учителя той же математики, физики или эстонского, станут переходить в обычные школы и гимназии. Наверное, не очень хорошо говорить это прямо, но в массе своей воспитанники профессиональных учебных заведений гораздо меньше, чем гимназисты заинтересованы в постижении предметов общего курса, а учителям в условиях отсутствии мотивации у учеников работать сложнее.
Около половины студентов Ида-Вирумааского центра профессионального образования приходят именно за профессиональным образованием, получая его за год-два и спокойно трудоустраиваясь в Эстонии или за рубежом. Тех же сварщиков, которые планируют работать в республике, эстонский интересует меньше всего, так как знания его от них работодатели и не ждут. В ЭР вообще не так-то просто найти сварщиков-носителей эстонского языка, большинство среди них составляют русскоязычные местные жители и украинцы.
Центр профобразования всегда славился богатыми возможностями для прохождения практики за рубежом. Есть те студенты, кто сознательно предпочитают английский эстонскому, так как намерены уехать за пределы Эстонии, в ту же Финляндию или Швецию. Чтобы найти в Нарве тех, кто хотел бы, чтобы его учили профессии на эстонском, нужно очень постараться. С другой стороны в свое время реализовался проект, когда на практику студентов отправляли в другие уезды, чтобы они могли подтянуть эстонский. У самих преподавателей были возможности изучать государственный язык, даже по месту работы, в школах центра, но это их не приблизило к тому, чтобы на практике выполнять обязательную для 10-12 классов программу обучения на эстонском по системе «60 на 40».
В Ида-Вирумааском центре профессионального обучения она является фикцией, как и в большинстве случаев, по меньшей мере, в Нарве. К ней не готовы и учителя, и студенты, приходящие после 9 классов, как правило, с очень неважными знаниями эстонского. Министерство образования сделало для себя открытие, выяснив, что в центре профессионального образования на Северо-Востоке тут наблюдается полный провал. Реакция на это открытие представляется очень лицемерной, как и обещание наказать чиновников, курирующих профобразование. Проблемы системы «60 на 40» очень давно известны всем, кому это хоть сколько-то интересно, как она работает на самом деле. Годами на них закрывают глаза чиновники всех уровней, а учебные заведения им подыгрывают, давая урок лицемерия воспитанникам.
Свою долю ответственности за это понес Ханнес Метс, но не только в нем дело, прямо скажем. Вероятно, Метс виноват также и в том, что процесс реального объединения трех учебных заведений, ставших уездным центром профобразования семь лет назад, получился очень длительным. В результате объединения должно было исчезнуть дублирование в трех школах центра программ обучения конкретным профессиям, но вопрос до сих пор до конца не решен. Эту работу, вероятно, завершит Мати Лукас. Справиться с этим не очень сложно, в отличии от всего того, что ждет от него министерство в первую очередь.