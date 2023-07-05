Роман Викулов ⟩ В Нарве теперь начнут обучать сварщиков на эстонском? С чего бы?!

В ходе проверки также выяснилось, что две трети преподавателей центра, обучающих определенным профессиям, имеют среднее или среднее специальное образование, что не соответствует закону (преподавателей с низшим уровнем квалификационного стандарта должно быть в учебном заведении не более 20 процентов), а треть сотрудников не владеет государственным языком на требуемом уровне. С учетом того, что, например, в нарвской школе центра с эстонским у работников дела обстоят много хуже, чем в йыхвиской, картина представляется еще более печальной.

В самом деле, велик соблазн во всем обвинить директора, несущего ответственность за то, что творится во вверенном ему учреждении, но способен ли совершить чудо пришедший на смену Ханнесу Метсу, возможно, более опытный руководитель, Мати Лукас, являвшийся ранее ректором высшей школы бизнеса Audentes и высшей школы Mainor? Вряд ли. Может быть, то, что Мати Лукас является членом Партии реформ, поможет эффективному взаимодействию с государственной властью, которую осуществляют и его однопартийцы. К слову сказать, Ханнес Метс состоит в «Отечестве», и есть мнение, что пока министром образования являлся один из лидеров этой партии Тынис Лукас, он мог чувствовать себя уверенно. Но вот груз тех проблем, которые будет решать Мати Лукас, уже можно назвать неподъемным, а ситуация, в которой он приступает к руководству, ухудшается.