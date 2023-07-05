Квартирные товарищества, планирующие ремонт, получат совет и помощь

Услуга Tartu renoveerib, предлагаемая в сотрудничестве с городской управой и акционерным обществом Novarc Grupp, облегчает кооперативам планирование ремонта, получение финансирования и помогает сократить расходы.

Услуги консультанта доступны квартирным товариществам еще до принятия решения о ремонте общим собранием. Консультант сначала помогает оценить техническое состояние здания и необходимость ремонта и вместе с руководством готовит решение о реконструкции.

Специалист по климату Тартуской городской управы Каспар Алев отметил, что более половины многоквартирных домов в Тарту были построены в период с 1970 по 2000 год, и большая часть из них прямо сейчас нуждается в капитальном ремонте.

По словам Алева, управление ремонтом является сложной работой, требующей технических знаний, для получения которых у руководства квартирного товарищества часто не хватает навыков и времени. Зачастую решение о ремонте не принимается, потому что ходатайствовать о субсидиях и соблюдать правила оказывается слишком обременительно. Именно поэтому роль бесплатного строительного консультанта крайне важна для принятия решения о ремонте и обеспечения качественного авторского надзора.

Вместе с консультационной службой, товарищества могут запросить грант на проектирование, объем которого зависит от размера дома. Можно получить субсидию до 2,2 евро за квадратный метр плюс пособие до 4000 евро на найм технического консультанта. По оценкам специалистов городского правительства, пособие покрывает 20-25 процентов стоимости проектирования среднестатистического многоквартирного дома.

На эту услугу могут претендовать квартирные товарищества, находящиеся на административной территории города Тарту. Подключиться к услуге можно с 3 июля 2023 года до 30 сентября 2025 года. Подача заявления осуществляется на портале города Тарту.