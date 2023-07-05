Ср, 5.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Котлета за 12, дождевик за 22 евро: организаторы Праздника песни не видят своей вины в высоких ценах

Хенри-Лаур Аллик
,
Facebook Twitter
Comments
Высокие цены на Певческом празднике.
Высокие цены на Певческом празднике. Фото: Taavi Sepp

По словам менеджера по продажам Молодежного праздника песни и танца Прийта Ярве, организаторы мероприятия не несут ответственности за высокие цены в зоне Певческого поля. Он подчеркнул, что ценовая политика полностью зависит от самих торговцев.

В воскресенье посетители Певческого праздника морщили носы от того, сколько им пришлось выложить за еду и за напитки, а также, например, за дождевик, без которого в тот день было не обойтись. В зоне проведения мероприятия были установлены десятки палаток с едой, выбор был на любой вкус. Можно было съесть мороженое, салат, суп, жаркое, блинчики и многое другое. Все бы ничего, если бы не цены, которые достигали неприличных высот.

Цена жаркого могла доходить до 15 евро, домашняя котлета стоила 12, картофель фри – пять, квас – три евро. Кроме того, нужно было заплатить за залоговую посуду. За дождевик, без которого невозможно было находиться на концерте, пришлось выложить вообще 22 евро.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх