Котлета за 12, дождевик за 22 евро: организаторы Праздника песни не видят своей вины в высоких ценах

В воскресенье посетители Певческого праздника морщили носы от того, сколько им пришлось выложить за еду и за напитки, а также, например, за дождевик, без которого в тот день было не обойтись. В зоне проведения мероприятия были установлены десятки палаток с едой, выбор был на любой вкус. Можно было съесть мороженое, салат, суп, жаркое, блинчики и многое другое. Все бы ничего, если бы не цены, которые достигали неприличных высот.