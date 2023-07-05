Каждый третий люксовый автомобиль в Эстонии оформляется как служебный

Всего на конец июня в Эстонии было зарегистрировано 580 автомобилей марок Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati и Lamborghini, из которых 174 (30%) формально используются исключительно для служебных поездок.

По оценке Налогово-таможенного департамента (MTA), это не обязательно означает, что их используют не только для служебных, но и для частных поездок, что изменило бы налоговый режим для этих автомобилей.