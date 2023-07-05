О, ужас! Легенда тенниса Роджер Федерер нарушил этикет при встрече с принцессой

41-летнего Федерера встретили на Уимблдоне овацией. В числе прочих восьмикратному чемпиону Уимблдона аплодировала и Кэтрин, принцесса Уэльская.

Приветствуя принцессу, Федерер фамильярно дотронулся до ее спины, чем серьезно нарушил требования этикета.

Британские СМИ пишут, что до членов королевской семьи нельзя дотрагиваться без их разрешения или одобрительного знака, например, распахнутых для объятия рук. Даже дети принцессы должны кланяться матери.

Однако по видео невозможно сказать, что фамильярность Федерера обеспокоила принцессу.