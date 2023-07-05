Почти двум тысячам семей по всей Эстонии крупно повезло

«Несколько месяцев назад произошел пожар - возгорание возникло рядом с каналом модульной трубы камина на втором этаже. Одностенная труба, установленная 16 лет назад, проходила через стену, вокруг нее была каменная вата, однако она соприкасалась и с другим материалом. Пожар начался именно из-за материала, который находился в стене, так сказать, в открытом виде и со временем сдвинулся с места, а в одностенной трубе горючий материал нагревался до такой температуры, что в конце концов загорелся», - руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль привел возможную причину одного недавнего пожара.

«Например, искра вылетает из шва дымогарной трубы и падает на деревянную конструкцию, или причиной пожара становится трещина в каменной манжете старой печи, из-за которой загорается деревянная стена рядом», - добавила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.

Министерство климата поставило цель решить эту проблему: согласно планам, уже этим летом появится возможность обращаться за пособием на замену старой печи на тепловой насос типа воздух-вода, геотермальный тепловой насос или более экологичную печь.

Главный специалист отдела наружного воздуха и радиации Ромарио Сиймер подробнее рассказывает, что это за пособие и кто может его получить.

Пособие получат 1850 домохозяйств