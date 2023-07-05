Почти двум тысячам семей по всей Эстонии крупно повезло

Около 215 000 семей в Эстонии используют локальное отопление или твердое топливо, однако не все топки соответствуют требованиям, поэтому их необходимо заменить. Это подтверждает и статистика Спасательного департамента: в прошлом году в восьми домах пожар начался из-за неисправной отопительной системы, а годом ранее таких случаев было целых семнадцать.
«Несколько месяцев назад произошел пожар - возгорание возникло рядом с каналом модульной трубы камина на втором этаже. Одностенная труба, установленная 16 лет назад, проходила через стену, вокруг нее была каменная вата, однако она соприкасалась и с другим материалом. Пожар начался именно из-за материала, который находился в стене, так сказать, в открытом виде и со временем сдвинулся с места, а в одностенной трубе горючий материал нагревался до такой температуры, что в конце концов загорелся», - руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль привел возможную причину одного недавнего пожара.
«Например, искра вылетает из шва дымогарной трубы и падает на деревянную конструкцию, или причиной пожара становится трещина в каменной манжете старой печи, из-за которой загорается деревянная стена рядом», - добавила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
Министерство климата поставило цель решить эту проблему: согласно планам, уже этим летом появится возможность обращаться за пособием на замену старой печи на тепловой насос типа воздух-вода, геотермальный тепловой насос или более экологичную печь.
Главный специалист отдела наружного воздуха и радиации Ромарио Сиймер подробнее рассказывает, что это за пособие и кто может его получить.
Пособие получат 1850 домохозяйств
Министерство климата в сотрудничестве с Фондом предпринимательства и инноваций (бывший KredEx) планирует уже в ближайшие месяцы открыть тур приема ходатайств на замену старых печей. «Наша цель – чтобы за пособием обращались домохозяйства, в которых отопительные системы устарели и требуют замены», – сказал Сиймер и добавил, что к концу 2029 года планируется заменить отопительные системы в 1850 домах.
По планам, пособие будет выдаваться на замену отопительного устройства или подключение домохозяйства к сети центрального отопления. По словам Сиймера, приоритет при замене отопительной установки отдается переходу на более экологичную альтернативу: например, замене старой печи тепловым насосом типа воздух-вода или геотермальным тепловым насосом.
Пособие предлагается жителям густонаселенных районов. Города выбирались на основании результатов исследований, проведенных Эстонским центром исследований окружающей среды. В зависимости от района предполагаемый размер пособия – 50 или 70 процентов.
Семидесятипроцентное пособие предусмотрено в Ида-Вирумаа для Йыхви, Кивиыли и Силламяэ, в Йыгевамаа – для Йыгева и Пыльтсамаа, в Валгамаа – для Валга, Отепя и Тырва.
Пятидесятипроцентное пособие предусмотрено в Таллинне для Пирита, Нымме, Кесклинна, Кристийне и Пыхья-Таллинна, а также для Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Элва, Хаапсалу, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме и Пярну.
Кто может ходатайствовать о пособии?
- Ходатайства могут подавать физические лица – через электронную среду пособий, – пока не будет исчерпан бюджет меры (18,5 миллиона евро).
- Пособие выделяется на здание, основной целью использования которого, согласно регистру строений, является частный дом, рядный дом или парный дом.
- У секции рядного дома должна быть автономная отопительная система, или же сособственники рядного дома должны ходатайствовать о пособии вместе.
- Для получения пособия жилище ходатая должно быть построено на законных основаниях и введено в эксплуатацию до 1 января 2010 года.
- Видом теплоснабжения жилища или его части, согласно регистру строений, должно быть локальное или местное отопление, а источником энергии – твердое топливо.
ВАЖНО: Поскольку проект постановления прошел круг согласования, не исключено, что требования будут уточнены. Точные требования определятся после того, как постановление будет введено в действие.
Источник: Министерство климата
Надо ли мне менять печь?
Сиймер подчеркивает, что обязательства отказываться от печного отопления в связи с пособием нет, однако старую печь стоит заменить на новую, выделяющую меньше выбросов. «Обязательно следует заменить отопительное устройство, работающее на каменном угле, поскольку отопление им существенно влияет на качество местного наружного воздуха и здоровье людей», - отметил он.
«Не будет лишним вызвать трубочиста или печника, чтобы он проверил, безопасна ли топка и соответствует ли она требованиям пожарной безопасности, - посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. - Если с каждым годом для отопления жилища требуется все больше топлива, это говорит о том, что топка устарела и уже неэффективна».
Обязательный прибор
Когда речь идет об отопительных устройствах, работающих на твердом топливе, невозможно не упомянуть угарный газ. Этот смертельный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, обнаружить его может только датчик угарного газа.
«Датчик никогда не срабатывает просто так, на это всегда есть причина. Если он издает сигнал тревоги, надо искать эту причину, а не вынимать из датчика батарейки или и вовсе отказываться от него», - подчеркнул Максим Тууль.
ВАЖНО: С 2021 года датчик угарного газа является обязательным для зданий с отопительными устройствами, работающими на твердом топливе, то есть для зданий, в которых есть, например, печь, дровяная плита или камин.