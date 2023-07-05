Его жизнь и здоровье могут быть в опасности: полиция разыскивает 61-летнего мужчину

Полиция просит помощи в поиске пропавшего без вести в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 61-летнего Энделя. Его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Вчера утром Эндель ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Эндель передвигается пешком, его телефон выключен. Ранее мужчина пропадал без вести, а потом его находили в Таллинне.
Полиция проверила возможные места нахождения мужчины, но пока безрезультатно.
Эндель ростом 175 см, среднего телосложения, с короткими седыми волосами.В день исчезновения он был одет в темную одежду.
Полиция просит всех, кто видел Энделя, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.