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Его жизнь и здоровье могут быть в опасности: полиция разыскивает 61-летнего мужчину

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Полиция разыскивает 61-летнего Энделя.
Полиция разыскивает 61-летнего Энделя. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в поиске пропавшего без вести в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 61-летнего Энделя. Его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Вчера утром Эндель ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Эндель передвигается пешком, его телефон выключен. Ранее мужчина пропадал без вести, а потом его находили в Таллинне.

Полиция проверила возможные места нахождения мужчины, но пока безрезультатно.

Эндель ростом 175 см, среднего телосложения, с короткими седыми волосами.В день исчезновения он был одет в темную одежду.

Полиция просит всех, кто видел Энделя, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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