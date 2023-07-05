Может, передумаешь? Шестая ракетка мира попыталась переубедить Контавейт

Одна из ближайших подруг Анетт Контавейт шестая ракетка мира Онс Жабер попробовала отговорить эстонку от завершения карьеры.
В первом туре Уимблдона туниска Онс Жабер обыграла польку Магдалену Фреш (WTA 70) со счетом 6:3, 6:3. Поскольку матч проходил на крытом корте, игра прошла хорошо, несмотря на дождь.
При этом матч Контавейт (WTA 79), которая начинает свой последний в карьере турнир, с Лукрецией Стефанини (WTA 111) уже перенесен на два дня.
«Жаль, что такая погода. Надеюсь, в ближайшие дни станет лучше. Я ждала матча Анетт, но она не смогла сыграть ни в понедельник, ни во вторник. Надеюсь, она все же выйдет на корт. Думаю, что даже погода грустит из-за того, что она уходит!» — сердечно написала Жабер.
Онс Жабер узнала о планах Контавейт завершить карьеру раньше, чем общественность. Какой была ее реакция?
«Я очень расстроилась, попыталась ее переубедить, но ничего не вышло. Это ее решение. Здорово, когда люди знают, чем хотят заниматься. Она точно знает, что хочет завершить карьеру и двигаться вперед. Ее спина не сильно выздоровела. Буду скучать по ней на соревнованиях, но, конечно же, мы не раз еще встретимся. Надеюсь, что в Эстонии – тут я никогда не была», - ответила Жабер.