Может, передумаешь? Шестая ракетка мира попыталась переубедить Контавейт

В первом туре Уимблдона туниска Онс Жабер обыграла польку Магдалену Фреш (WTA 70) со счетом 6:3, 6:3. Поскольку матч проходил на крытом корте, игра прошла хорошо, несмотря на дождь.

При этом матч Контавейт (WTA 79), которая начинает свой последний в карьере турнир, с Лукрецией Стефанини (WTA 111) уже перенесен на два дня.

«Жаль, что такая погода. Надеюсь, в ближайшие дни станет лучше. Я ждала матча Анетт, но она не смогла сыграть ни в понедельник, ни во вторник. Надеюсь, она все же выйдет на корт. Думаю, что даже погода грустит из-за того, что она уходит!» — сердечно написала Жабер.

Онс Жабер узнала о планах Контавейт завершить карьеру раньше, чем общественность. Какой была ее реакция?