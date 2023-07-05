Государство выделит еще 350 000 евро на проведение культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа

Поддержка на общую сумму 350 000 евро будет выделена Фондом интеграции в сотрудничестве с Министерством регионального развития.

Тур подачи ходатайств открыт с целью поддержки развития Ида-Вирумаа за счет дополнительной поддержки здешнему предпринимательству. Спортивные и культурные мероприятия способствуют тому, что жители и предприятия Ида-Вирумаа становятся более активными, спортивная и культурная жизнь региона становится более разнообразной, а в Ида-Вирумаа приезжают гости со всей Эстонии и из других стран.

«Такая поддержка пойдет на пользу как Ида-Вирумаа, так и всей Эстонии. Чем больше жители разных регионов встречаются и общаются между собой, тем легче им найти общий язык и совместные занятия. Именно так появляются совместные начинания, которые, помимо увлекательных мероприятий, создают возможности и для успешного ведения бизнеса», — сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Подобная поддержка оживлению предпринимательства, а также культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа является частью государственной программы по региональному развитию, которую Фонд интеграции реализует в сотрудничестве с Министерством регионального развития.

«У нас есть уже целый ряд примеров успешных мероприятий, проведенных с помощью этой меры поддержки. Например, в Йыхви прошел международный вечер легкой атлетики, который был замечен на мировом уровне ввиду высокого уровня соревнований по метанию диска. Теперь у организаторов мероприятий есть новая возможность получить необходимую поддержку», — сказал министр регионального развития Мадис Каллас.

Поддержку могут получить культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в Ида-Вирумаа не позднее 30 апреля 2024, будут иметь как минимум уездное значение и привлекут не менее 1000 человек. Эти мероприятия могут проводиться впервые, а также быть уже традиционными.

О получении поддержки на сумму от 10 000 до 25 000 евро могут ходатайствовать местные самоуправления или юридические лица. Министерство регионального развития выделило на поддержку в общей сложности 350 000 евро.