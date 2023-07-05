Аварийная остановка обернулась для жителя Эстонии угоном автомобиля

Когда читатель Rus.Postimees Иван совершал аварийную остановку вблизи поворота на Локса, он и представить не мог, что видит свой Volkswagen Passat в последний раз. Автомобиль угнали, да так ловко, что полиция оказалась бессильна. По крайней мере, пока. Как в Эстонии расследуют угоны, какие машины наиболее привлекательны для преступников и почему в конкретном случае дело зашло в тупик?
Конец апреля, ночь. Иван возвращался из Нарвы в Таллинн. «Мой автомобиль Volkswagen Passat внезапно перестал держать скорость и начал постепенно замедляться. Пришлось совершить аварийную остановку вблизи поворота на Локса. Приехав на место через некоторое время с эвакуаторщиком, машины там уже не оказалось. Написал заявление в полицию. К сожалению, вместо лучика надежды, тень разочарования только сгустилась», – рассказал он.