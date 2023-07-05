Аварийная остановка обернулась для жителя Эстонии угоном автомобиля

Когда читатель Rus.Postimees Иван совершал аварийную остановку вблизи поворота на Локса, он и представить не мог, что видит свой Volkswagen Passat в последний раз. Автомобиль угнали, да так ловко, что полиция оказалась бессильна. По крайней мере, пока. Как в Эстонии расследуют угоны, какие машины наиболее привлекательны для преступников и почему в конкретном случае дело зашло в тупик?