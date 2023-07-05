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Аварийная остановка обернулась для жителя Эстонии угоном автомобиля

Ольга Лебедева
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Логотип Volkswagen.
Логотип Volkswagen. Фото: Fabian Bimmer

Когда читатель Rus.Postimees Иван совершал аварийную остановку вблизи поворота на Локса, он и представить не мог, что видит свой Volkswagen Passat в последний раз. Автомобиль угнали, да так ловко, что полиция оказалась бессильна. По крайней мере, пока. Как в Эстонии расследуют угоны, какие машины наиболее привлекательны для преступников и почему в конкретном случае дело зашло в тупик?

Конец апреля, ночь. Иван возвращался из Нарвы в Таллинн. «Мой автомобиль Volkswagen Passat внезапно перестал держать скорость и начал постепенно замедляться. Пришлось совершить аварийную остановку вблизи поворота на Локса. Приехав на место через некоторое время с эвакуаторщиком, машины там уже не оказалось. Написал заявление в полицию. К сожалению, вместо лучика надежды, тень разочарования только сгустилась», – рассказал он.

Полиция возбудила дело и просмотрела расположенные на шоссе камеры. «Однако на этом помощь стражей порядка закончилась. По истечению недели с момента угона я позвонил в Департамент полиции и погранохраны узнать о продвижении расследования, на что получил ответ: "Следователь сейчас в отпуске, выйдет через неделю". Еще через неделю я лично пришел к нему на встречу, предварительно проведя собственное расследование», – продолжает читатель.

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