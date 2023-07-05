Аннели Аккерманн: правительство должно двигаться в правильном направлении, даже если оно столь непопулярно

Одним из ключевых предвыборных обещаний Партии реформ было ответственное отношение к государственным финансам, движение к сбалансированности бюджета. Более того, в своей речи перед выборами в Тарту по случаю 105-летия Эстонской Республики премьер-министр Кая Каллас посвятила целый отрывок государственным финансам. Она сказала: «Совершенно очевидно, что дефицитный государственный бюджет не является устойчивым, и нашей целью должно быть возвращение к сбалансированной бюджетной политике. Мы должны снова сбалансировать доходы и расходы нашей страны. Низкая долговая нагрузка - наше конкурентное преимущество»

Мы будем осуществлять программу, о которой просили и на которую получили мандат. Несомненно, повышение налогов и сокращение пособий непопулярны. Кроме того, для сглаживание региональных различий между самоуправлениями и перевод экономики на более экологичный путь требуются деньги. Все это сложные и многогранные задачи, которые на первых порах будут стоить не только популярности, но и личного времени, сил и нервов.