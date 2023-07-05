Ср, 5.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Аннели Аккерманн: правительство должно двигаться в правильном направлении, даже если оно столь непопулярно

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Аннели Аккерманн, председатель финансовой комиссии Рийгикогу.
Аннели Аккерманн, председатель финансовой комиссии Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

В демократическом обществе естественно, что политические партии представляют интересы своих членов различными способами и пытаются влиять на принятие политических решений. Однако существуют четкие правила осуществления политической власти, пишет Аннели Аккерманн, председатель финансовой комиссии Рийгикогу.

Большинство недавно избранных народом представителей должны быть способны выполнять свои обещания, должны брать на себя ответственность за управление страной в трудные времена. Перед XV созывом Рийгикогу, вступившим в должность в апреле, стоит ряд сложных решений: во-первых, значительно укрепить обороноспособность и, во-вторых, собрать деньги как на укрепление обороноспособности, так и на покрытие социальных расходов, решение о которых было принято в прошлом году.

Я верю, что большинство из нас по-прежнему считает справедливыми и необходимыми освобождение от налога на среднюю пенсию, место в доме попечения за пенсию, повышение пенсий, повышение зарплаты учителям, спасателям и полицейским.

В бюджете на 2023 год эти расходы покрываются за счет кредита, в результате чего дефицит составляет около 4% ВВП, или около 1,6 млрд евро. Бюджет на 2023 год был принят с беспрецедентным единодушием – за него проголосовали все фракции. Ни одна политическая партия, ни один политик или человек, интересующийся политикой, не мог не знать о плохом состоянии государственных финансов.

Я абсолютно убеждена, что сегодняшние сотрудники и потребители, ответственные и любящие родители, не хотят оставить выплачивать кредиты, взятые для выплаты сегодняшних пособий, детям и внукам. Мы хотим пожелать молодым людям на начавшихся школьных выпускных ветра под крыльями, а не сил нести бремя долгов. Давайте также оставим нашим детям благоустроенную страну, чтобы они могли позаботиться о своих детях, чтобы эстонский народ пронесся через века.

Одним из ключевых предвыборных обещаний Партии реформ было ответственное отношение к государственным финансам, движение к сбалансированности бюджета. Более того, в своей речи перед выборами в Тарту по случаю 105-летия Эстонской Республики премьер-министр Кая Каллас посвятила целый отрывок государственным финансам. Она сказала: «Совершенно очевидно, что дефицитный государственный бюджет не является устойчивым, и нашей целью должно быть возвращение к сбалансированной бюджетной политике. Мы должны снова сбалансировать доходы и расходы нашей страны. Низкая долговая нагрузка - наше конкурентное преимущество»

Мы будем осуществлять программу, о которой просили и на которую получили мандат. Несомненно, повышение налогов и сокращение пособий непопулярны. Кроме того, для сглаживание региональных различий между самоуправлениями и перевод экономики на более экологичный путь требуются деньги. Все это сложные и многогранные задачи, которые на первых порах будут стоить не только популярности, но и личного времени, сил и нервов.

Повышение подоходного налога и НСО смещает номинальное налоговое бремя на людей с более высокими доходами. Фактически, каждый десятый с самым высоким уровнем дохода платит в три раза больше НСО, чем каждый десятый с самым низким уровнем дохода трудоспособного населения. Почти половину подоходного налога также платит десятая часть трудоспособного возраста с самым высоким доходом. Конечно, также верно и то, что люди трудоспособного возраста с более низкими доходами платят относительно больше НСО со своего дохода.

Парадокс заключается в том, что снижение налогов не может помочь тем, кто имеет самые низкие доходы. Снижение налогов и налоговых льгот не помогает тем, у кого нет доходов или очень низкие доходы. Напротив, чтобы поддержать средства к существованию тех, кто имеет низкие доходы, налоги должны быть выше, чтобы собрать их больше с тех, кто имеет более высокие доходы, для поддержки более уязвимых групп общества.

Когда предложенные правительством налоговые реформы станут законом, налоговая система Эстонии станет более простой и единообразной. Общее налоговое бремя также останется ниже 33% от ВВП, что очень мало по сравнению со средним показателем по ЕС (более 40%). Мы стремимся к скандинавскому уровню благосостояния, но за это приходится платить: Финляндия собирает 42% ВВП в виде налогов, Швеция - 43%, а Дания - даже 47%.

Низкая общая ставка налога, простая налоговая система и декларация, не требующая особых усилий, по-прежнему являются конкурентным преимуществом для эстонских компаний с точки зрения государственных финансов. Цель правительства начать сокращение дефицита, поставленная в коалиционном соглашении, была признана бюджетным советом Банка Эстонии, МВФ и Европейской комиссией. Правда, последняя отметила, что правительство могло бы более решительно продвигаться к поставленной цели. Правительство должно двигаться в правильном направлении, даже если оно столь непопулярно. Оно должно двигаться в любом случае.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх