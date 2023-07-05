В демократическом обществе естественно, что политические партии представляют интересы своих членов различными способами и пытаются влиять на принятие политических решений. Однако существуют четкие правила осуществления политической власти, пишет Аннели Аккерманн, председатель финансовой комиссии Рийгикогу.
Аннели Аккерманн: правительство должно двигаться в правильном направлении, даже если оно столь непопулярно
Большинство недавно избранных народом представителей должны быть способны выполнять свои обещания, должны брать на себя ответственность за управление страной в трудные времена. Перед XV созывом Рийгикогу, вступившим в должность в апреле, стоит ряд сложных решений: во-первых, значительно укрепить обороноспособность и, во-вторых, собрать деньги как на укрепление обороноспособности, так и на покрытие социальных расходов, решение о которых было принято в прошлом году.
Я верю, что большинство из нас по-прежнему считает справедливыми и необходимыми освобождение от налога на среднюю пенсию, место в доме попечения за пенсию, повышение пенсий, повышение зарплаты учителям, спасателям и полицейским.
В бюджете на 2023 год эти расходы покрываются за счет кредита, в результате чего дефицит составляет около 4% ВВП, или около 1,6 млрд евро. Бюджет на 2023 год был принят с беспрецедентным единодушием – за него проголосовали все фракции. Ни одна политическая партия, ни один политик или человек, интересующийся политикой, не мог не знать о плохом состоянии государственных финансов.
Я абсолютно убеждена, что сегодняшние сотрудники и потребители, ответственные и любящие родители, не хотят оставить выплачивать кредиты, взятые для выплаты сегодняшних пособий, детям и внукам. Мы хотим пожелать молодым людям на начавшихся школьных выпускных ветра под крыльями, а не сил нести бремя долгов. Давайте также оставим нашим детям благоустроенную страну, чтобы они могли позаботиться о своих детях, чтобы эстонский народ пронесся через века.
Одним из ключевых предвыборных обещаний Партии реформ было ответственное отношение к государственным финансам, движение к сбалансированности бюджета. Более того, в своей речи перед выборами в Тарту по случаю 105-летия Эстонской Республики премьер-министр Кая Каллас посвятила целый отрывок государственным финансам. Она сказала: «Совершенно очевидно, что дефицитный государственный бюджет не является устойчивым, и нашей целью должно быть возвращение к сбалансированной бюджетной политике. Мы должны снова сбалансировать доходы и расходы нашей страны. Низкая долговая нагрузка - наше конкурентное преимущество»
Мы будем осуществлять программу, о которой просили и на которую получили мандат. Несомненно, повышение налогов и сокращение пособий непопулярны. Кроме того, для сглаживание региональных различий между самоуправлениями и перевод экономики на более экологичный путь требуются деньги. Все это сложные и многогранные задачи, которые на первых порах будут стоить не только популярности, но и личного времени, сил и нервов.
Повышение подоходного налога и НСО смещает номинальное налоговое бремя на людей с более высокими доходами. Фактически, каждый десятый с самым высоким уровнем дохода платит в три раза больше НСО, чем каждый десятый с самым низким уровнем дохода трудоспособного населения. Почти половину подоходного налога также платит десятая часть трудоспособного возраста с самым высоким доходом. Конечно, также верно и то, что люди трудоспособного возраста с более низкими доходами платят относительно больше НСО со своего дохода.
Парадокс заключается в том, что снижение налогов не может помочь тем, кто имеет самые низкие доходы. Снижение налогов и налоговых льгот не помогает тем, у кого нет доходов или очень низкие доходы. Напротив, чтобы поддержать средства к существованию тех, кто имеет низкие доходы, налоги должны быть выше, чтобы собрать их больше с тех, кто имеет более высокие доходы, для поддержки более уязвимых групп общества.
Когда предложенные правительством налоговые реформы станут законом, налоговая система Эстонии станет более простой и единообразной. Общее налоговое бремя также останется ниже 33% от ВВП, что очень мало по сравнению со средним показателем по ЕС (более 40%). Мы стремимся к скандинавскому уровню благосостояния, но за это приходится платить: Финляндия собирает 42% ВВП в виде налогов, Швеция - 43%, а Дания - даже 47%.
Низкая общая ставка налога, простая налоговая система и декларация, не требующая особых усилий, по-прежнему являются конкурентным преимуществом для эстонских компаний с точки зрения государственных финансов. Цель правительства начать сокращение дефицита, поставленная в коалиционном соглашении, была признана бюджетным советом Банка Эстонии, МВФ и Европейской комиссией. Правда, последняя отметила, что правительство могло бы более решительно продвигаться к поставленной цели. Правительство должно двигаться в правильном направлении, даже если оно столь непопулярно. Оно должно двигаться в любом случае.