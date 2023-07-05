Большой пожар на свалке Суур-Сыямяэ: что показывают результаты экспертизы?

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере природопользования, Эрик Косенкраниус, сообщил, что в пробах, взятых в деревнях Пeэтри и Рае, не превышено предельное значение содержания диоксинов, тяжелых металлов и фуранов в почве – их количественное содержание в грунте соответствует норме.