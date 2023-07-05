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Большой пожар на свалке Суур-Сыямяэ: что показывают результаты экспертизы?

Лоора-Элизабет Ломп
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Фото: Mihkel Maripuu

Министерство окружающей среды получило результаты лабараторных анализов проб, взятых с места пожара, произошедшего 23 мая на мусороперерабатывающем заводе по утилизации опасных отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне.

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере природопользования, Эрик Косенкраниус, сообщил, что в пробах, взятых в деревнях Пeэтри и Рае, не превышено предельное значение содержания диоксинов, тяжелых металлов и фуранов в почве – их количественное содержание в грунте соответствует норме.

«Проба тяжелых металлов (калий, свинец и ртуть), взятая из растений (ревень), также соответствует норме», – добавил Косенкраниус.

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