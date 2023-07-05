Таллиннскому общественному транспорту найден новый начальник

Таллиннская городская управа назначила сегодня Индрека Гайлана руководителем Таллиннского департамента транспорта. Гайлан приступит к исполнению обязанностей 15 августа.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, долгосрочной целью Таллинна является развитие комфортного для всех участников движения городского пространства, в котором могут сочетаться различные способы передвижения.
«Перед новым руководителем Департамента транспорта, несомненно, будут стоять серьезные задачи - достижение "нулевой концепции", то есть предотвращение смертельных случаев на дорогах и снижение аварийности, повышение привлекательности общественного транспорта и обновление маршрутной сети. Новый руководитель также должен будет работать над тем, чтобы сделать город более удобным для пешеходов и велосипедистов. Мы также ожидаем от нового главы ведомства лучшего планирования движения во время строительства в сотрудничестве с другими департаментами», - сказал Свет.
Индрек Гайлан получил степень магистра в Таллиннском техническом университете по специальности коммерческие финансы и отчетность, а также в области логистики. Гайлан обладает более чем 10-летним опытом работы в сфере транспорта, занимая различные должности в Министерстве экономики и коммуникаций, в настоящее время он является руководителем отдела развития транспорта и инвестиций. Также Гайлан являлся членом совета Таллиннского аэропорта.