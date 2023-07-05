Таллиннскому общественному транспорту найден новый начальник

«Перед новым руководителем Департамента транспорта, несомненно, будут стоять серьезные задачи - достижение "нулевой концепции", то есть предотвращение смертельных случаев на дорогах и снижение аварийности, повышение привлекательности общественного транспорта и обновление маршрутной сети. Новый руководитель также должен будет работать над тем, чтобы сделать город более удобным для пешеходов и велосипедистов. Мы также ожидаем от нового главы ведомства лучшего планирования движения во время строительства в сотрудничестве с другими департаментами», - сказал Свет.