Ваш газон покрылся желтыми проплешинами? Узнайте, как его вылечить

Зеленая лужайка - гордость и радость любого сада, но в этом году засуха выжгла на газонах множество желтых пятен. Конечно, можно надеяться, что трава оживет после ливня, но гарантий нет.

Эксперты-садоводы говорят, что проблема решается подсевом, при котором семена высевают на проблемном участке, чтобы сделать травяное покрытие плотнее и вырастить на месте проплешин новую траву.

Эксперты компании I Can Lawn объяснили изданию Mirror: «Подсев — это эффективный способ сделать ваш газон более густым и ровным, а также придать ему здоровый вид. Однако перед посевом необходимо провести небольшую подготовительную работу».

По мнению экспертов, повторный посев - очень простой процесс, требующий всего нескольких шагов: