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Ваш газон покрылся желтыми проплешинами? Узнайте, как его вылечить

Kodu.postimees.ee
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Фото: Shutterstock

Эксперт по садоводству поделился простым и быстрым способом, как восстановить пожелтевший от жары газон.

Зеленая лужайка - гордость и радость любого сада, но в этом году засуха выжгла на газонах множество желтых пятен. Конечно, можно надеяться, что трава оживет после ливня, но гарантий нет.

Эксперты-садоводы говорят, что проблема решается подсевом, при котором семена высевают на проблемном участке, чтобы сделать травяное покрытие плотнее и вырастить на месте проплешин новую траву.  

Эксперты компании I Can Lawn объяснили изданию Mirror: «Подсев — это эффективный способ сделать ваш газон более густым и ровным, а также придать ему здоровый вид. Однако перед посевом необходимо провести небольшую подготовительную работу».

По мнению экспертов, повторный посев - очень простой процесс, требующий всего нескольких шагов:

  1. предварительно необходимо удалить сорняки и мох;
  2. выберите семена того же сорта, какими уже засеян ваш погибший газон;
  3. обеспечьте хороший полив и подкармливайте вновь посеянные семена специальной подкормкой для газонов.
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