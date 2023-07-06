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Студия Postimees: что подорожает в Эстонии во втором полугодии?

13:00 Банк Эстонии
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Когда цены придут к равновесию? Ожидает ли Банк Эстонии замедления роста цен на продовольствие? Как повлияет на покупательскую способность повышение налогов? Падение экономики и рост безработицы – это надолго?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший экономист Банка Эстонии, доктор наук Наталья Вийльманн. Смотрите эфир в 13:00!

  • Цены, скорее, устаканятся или обрушат спрос?
  • Что показывает покупательская способность населения?
  • Многим ли придется экономить на всем?
  • Почему плохие показатели в промышленности и других секторах экономики стали для экспертов неожиданностью?
  • Как долго продолжится падение экономики?
  • Резкий рост безработицы – это только начало?
  • Оправданно ли в ситуации спада экономики и роста безработицы экономить?
  • Не придется ли еще раз повышать налоги?
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