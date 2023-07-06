Студия Postimees: что подорожает в Эстонии во втором полугодии?

Когда цены придут к равновесию? Ожидает ли Банк Эстонии замедления роста цен на продовольствие? Как повлияет на покупательскую способность повышение налогов? Падение экономики и рост безработицы – это надолго?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший экономист Банка Эстонии, доктор наук Наталья Вийльманн. Смотрите эфир в 13:00!
- Цены, скорее, устаканятся или обрушат спрос?
- Что показывает покупательская способность населения?
- Многим ли придется экономить на всем?
- Почему плохие показатели в промышленности и других секторах экономики стали для экспертов неожиданностью?
- Как долго продолжится падение экономики?
- Резкий рост безработицы – это только начало?
- Оправданно ли в ситуации спада экономики и роста безработицы экономить?
- Не придется ли еще раз повышать налоги?